Trabajadores de la educación de San Bernardo se manifiestan por el no pago completo de sus sueldos

6 de Junio de 2023

El alcalde Christopher White se comprometió en marzo pasado a dar una solución al no pago del 100% de los sueldos de los trabajadores de la educación, sin embargo, ello no ha sucedido.

Más de 40 establecimientos educacionales de San Bernardo paralizaron sus clases, debido al no pago completo de sus sueldos por parte de la municipalidad.

Sindicatos, agrupaciones, docentes, asistentes y trabajadores de la Educación salieron a marchar por las calles de la comuna, concentrándose en el frontis del Municipio, como una forma de presionar a las autoridades a darles una solución a la brevedad.

El presidente del Colegio de Profesores Metropolitano, Mario Aguilar, sostuvo que lo que se vive en San Bernardo es un robo, ya que “a mi entender apropiarse indebidamente de los fondos de los trabajadores y darles otro uso, es un delito”.

Para el líder gremial es urgente que las autoridades centrales tomen cartas en el asunto “el Gobierno debe intervenir, tal como sucede en San Bernardo, hay otros municipios que no tienen los recursos y las deudas previsionales y de salud, se arrastran por años. El Mineduc tiene la facultad para nombrar una administración delegada que gestione directamente los recursos”.

“En el caso de los docentes, siguen sin que se les paguen sus cotizaciones previsionales y de salud, no les cancelan sus sistemas de salud, ya sea Fonasa o alguna Isapre, figurando bloqueados por lo que no acceden a atención; lo mismo sucede con los seguros complementarios, no tienen cobertura, ya que figuran impagos. Pero todos esos pagos aparecen descontados en sus planillas, es decir, el Municipio, los descuenta, pero no lo paga ¿dónde van esos dineros?”, acusó Aguilar.