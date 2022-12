Andrés Caniulef recordó entrevista que le hizo a Madonna en 2012: “No podías tener contacto con ella”

16 de Diciembre de 2022

Andrés Caniulef entregará detalles de su conversación con Madonna en un nuevo episodio de La Divina Comida.

Eladio Andrés Caniulef Urrea, conocido simplemente como Andrés Caniulef, será uno de los anfitriones del episodio de La Divina Comida de este sábado junto a Pamela Leiva, Alejandro Chávez y Natalia Duco.

Durante la cena en su casa, el ex panelista de Me Late recordó una entrevista que le hizo a Madonna en 2012, pese a su precario inglés.

“El mayor hito de mi carrera como periodista fue tener la posibilidad de entrevistar a la reina del pop”, reconoció el periodista, en un adelanto al que EL DÍNAMO tuvo acceso exclusivo.

Consultado por cómo llegó a conversar con la intérprete de “Like a Virgin“, contó que “la productora que la traía en ese minuto, que era Transform XXX, hizo como un llamado”.

“Creo que fuimos tres periodistas los que postulamos, tenías que mandar tu currículum, tenías que confirmar que hablabas inglés, yo hablaba muy mal. Y yo simplemente tuve la certeza de que iba a ser yo el elegido, y así fue, por lo tanto, estuve una semana en Londres pagado por esta señora”, aseguró.

Andrés Caniulef y Madonna, cara a cara

Según su relato, Andrés Caniulef reconoció que estuvo solo diez minutos con Madonna en un hotel “seis estrellas en Londres”, sin cámaras.

“Yo llegaba, me sentaba, hablaba con ella y me entregaba un pendrive con la entrevista completa, no podías tener contacto físico con ella, no preguntas personales, y yo estaba tan embobado que escucho que me dicen estamos grabando“, contó.

Caniulef insistió en que “mi inglés es muy precario”, pero aún así “tenía muy claro mi cuestionario de preguntas”.

“Sin embargo, me la jugué y le pregunté en aquel entonces por el triste episodio del asesinato de Daniel Zamudio, que efectivamente ella tenía un bloque dedicado a la homofobia y a los ataques por homofobia”, explicó.

Andrés Caniulef, continuando con la historia, aseveró que Madonna respondía a dicha consulta, pero “hay una frase que para mí sigue siendo un hito su respuesta ¿quién hereda tu corona? porque sigue siendo la reina del pop. Su respuesta hasta el día de hoy la tengo acá”.

“Las coronas no se heredan, se ganan. Yo con eso entiendo porque esta señora es lo que es hoy en día. Gracias a ella, muchas de las libertades femeninas hoy en día son posibles”, agregó.

Cuando terminó la conversación, Andrés Caniulef no encontró nada mejor que darle la mano a Madonna, pese a que estaba prohibido. “Y me da la mano porque parece que le incomoda un poco que la toque, justo entonces como que hace, hace un gesto, así como de botando la energía que en ese minuto tiene que recibir”.

“Yo me imagino que también tengo que haberme sentido muy nervioso, tanto que yo salgo de la entrevista y me voy corriendo al baño a vomitar“, cerró.