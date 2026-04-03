“Un país serio y soberano”: España rechaza dar explicaciones a EE.UU. por eutanasia de Noelia Castillo

La administración de Donald Trump insistió que se haga una investigación por el caso de la joven de 25 años.

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El desencuentro entre Estados Unidos y España por la eutanasia de Noelia Castillo escaló un nuevo peldaño en las últimas horas, luego de que Washington insistió que se haga una investigación del caso, a lo que Madrid respondió que ese país es “serio y soberano”.

Luego que tras un largo proceso judicial, el pasado 26 de marzo se concretó la eutanasia de la joven parapléjica de 25 años, el gobierno de Donald Trump requirió a la embajada en Madrid que solicitara explicaciones al gobierno español por esta muerte asistida.

Frente al rechazo inicial de España de proporcionar la aclaración requerida, el secretario adjunto de Estado encargado de asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Riley Barnes, escribió en su cuenta de X que tal esclarecimiento “es imperativo”.

“Toda vida es sagrada. Se le falló a Noelia en vida. No podemos permitirnos fallarle una vez más”, añadió Barnes.

España alude a desinformación por la eutanasia

Al abordar los dichos de la administración de Donald Trump, la ministra de Salud de España, Mónica García, le respondió también a través de las redes sociales.

“España es un país serio y soberano, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, una legislación garantista, unos comités clínicos profesionales y el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, planteó la secretaria de Estado.

Luego, la ministra añadió que “no vamos a permitir que la desinformación alimente injerencias“, con lo que dio por cerrado el tema.