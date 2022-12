Patricia Maldonado defiende al Pastor Soto tras polémica con Emilia Schneider: “Por eso te picaste…”

29 de Diciembre de 2022

Patricia Maldonado también se burló de Emilia Schneider diciéndole "equivocado, equivocada, equivocade y esquivocudu".

Érika Patricia Maldonado Aravena, también conocida como Paty Maldonado, se refirió en la más reciente edición de Las Indomables al polémico episodio que protagonizó el Pastor Soto junto a la diputada Emilia Schneider (CS) en las afueras del Congreso.

En ese entonces, la parlamentaria llegaba al edificio legislativo en Valparaíso, cuando fue emplazada por el religioso por su sexualidad.

Ante las declaraciones transfóbicas del Pastor Soto, Emilia Schneider respondió con furia: “A mí no me hablas así, soy una diputada de la República, conchetumadre“.

Sobre lo ocurrido, Patricia Maldonado salió en defensa del evangélico en esta oportunidad, donde además aprovechó de aclarar que “el Pastor Soto no tiene nada que ver con la extrema derecha. Yo soy extrema derecha”.

“El Pastor Soto es un caballero que está un poquito chalado, sí, es verdad, pero pu… que te dije hue… de verdad en la calle y toda la gente aplaudía, por eso te picaste, hue…, porque la gente le dio el apoyo. La mayoría de la gente lo apoyó”, aseguró la panelista de Tal Cual.

Las burlas de Patricia Maldonado

Seguido a eso, Patricia Maldonado cuestionó las palabras que utilizó Emilia Schneider para encarar al pastor. “¿Qué quieres decir con soy diputada? ¿Acaso todos los diputados son honorables, hue…?”. Lejos de terminar, se burló de la parlamentaria, cuestionando sus pronombres: “No, estás equivocado, equivocada, equivocade y esquivocudu”.

“Vo’ como diputado o diputada, lo que seas, tenís que mantener el equilibrio, no te tenís que ir al chancho. Demostraste lo que eres”, recalcó Patricia Maldonado.

Por último, la ex panelista de Mucho Gusto aseguró que “en esta pasada, apoyo al Pastor Soto. Personas como tú le hacen un pésimo favor a la Cámara de Diputados. Me importa una raja tu diputación, porque en el momento en que ustedes les falten el respeto al pueblo, ustedes no merecen el respeto”.