Las razones de Emilia Schneider para no someterse al test de drogas de la Cámara

30 de Enero de 2024

La diputada de Convergencia Social recordó que el año pasado se sometió al examen, por lo que ahora "no me voy a prestar para este show".

A su determinación de no “prestarme para este show” atribuyó la diputada de Convergencia Social (CS), Emilia Schneider, su decisión de no someterse al test de drogas.

Tras conocerse el caso del diputado Nelson Venegas (PS), quien dio positivo en el examen, la legisladora explicó los motivos por los cuales no se realizó el examen.

“El año pasado me realicé el test de drogas que se aprobó en esta Cámara de Diputados, y se mostró que yo no infringía de ninguna forma el reglamento de esta corporación en esas materias“, planteó la diputada.

Schneider sostuvo a continuación que “si me lo hubiera realizado nuevamente, el resultado hubiera sido el mismo. Pero yo decidí no realizarlo, porque no me voy a prestar para este show que han armado los diputados“, aseguró.

La propuesta de Schneider

En ese sentido, Emilia Schneider añadió que el test de drogas al que se sometieron los parlamentarios “no tiene nada que ver ni con combatir el narcotráfico, ni con comprender el problema de las adicciones que representan para la sociedad en materia de salud pública”.

“Creo que lo que deberíamos hacer es abrir las cuentas bancarias, perseguir el dinero con inteligencia“, dijo, y aseguró que con eso “vamos a encontrar los vínculos del narcotráfico con la política y el crimen organizado“.

Para la diputada Schneider, el narcotráfico “se combate con educación, con oportunidades para la juventud“.