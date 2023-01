Mauricio Pinilla aseguró que fue traicionado en TVN: “Te pegaban puñaladas por atrás”

7 de Enero de 2023

Mauricio Pinilla aseguró que no quiso enfrentar a esta persona en particular que lo traicionó en TVN.

Alejado de las canchas, el ex jugador de fútbol, Mauricio Pinilla se refirió recientemente a lo que ha sido su paso por TVN, confirmando que fue traicionado por un compañero de trabajo.

En conversación con Angélica Castro en el programa Tendencias de Radio Agricultura, en primera instancia, el ahora comunicador realizó una serie de descargos con respecto a las disputas que vivió en el último tiempo.

“Me contaminaron bastante este año con hartas mentiras, y me di cuenta de que no se puede confiar en todo el mundo porque más allá de que puedas ser buena persona, solidario, alegre o entregar buena vibra o buena energía, siempre hay alguien atrás que no está contento con tu éxito”, señaló el ex conductor del extinto programa Buen Finde.

“Me considero una buena persona y, con base en eso, me he visto traicionado muchas veces, sobre todo en el último tiempo con las noticias que han salido”, expresó Pinilla, agregando que “les puedo asegurar que el 90% han sido mentira”.

Mauricio Pinilla en TVN

Durante la conversación, Mauricio Pinilla se refirió a las complicaciones que ha vivido durante su trabajo en TVN, donde actualmente se desempeña en el área deportiva.

“Había gente con la que uno tenía confianza, pero después te dabas cuenta de que te pegaban puñaladas por la espalda y contaban mis cosas“, dijo.

Seguido a eso, agregó, “tuvimos un par de reuniones y gente del canal dijo nos estamos poniendo piedras entre nosotros mismos, y hubo un llamado de alerta para gente de los equipos de TVN, pero bueno, se resolvieron”.

Posterior a ello, Angélica Castro le preguntó si es había enfrentado a la persona que lo había traicionado.

“La verdad es que andaba con tantas cosas en la cabeza, que prefería dar vuelta la cabeza y cancelar a esa persona. No tenía tiempo para hacerme mala sangre, estaba con hartas complicaciones”, indicó.