Enap adelanta precios de las bencinas y el diésel para este jueves 28 de mayo

Enap reiteró que una de sus funciones es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

AGENCIA UNO

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) dio a conocer su Informe Semanal de Precios para Combustibles, el cual destaca que los valores de las bencinas experimentan una variación mínima en su valor, mientras que el diésel ve una caída.

Gasolina de 93 octanos: -0,3 pesos por litro

Gasolina de 97 octanos: -0,4 pesos por litro

Diésel: -65 pesos por litro

Gas licuado de uso vehicular: +37,3 pesos por litro

Kerosene (parafina): 0 pesos por litro

Enap reiteró que una de sus funciones es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, puntualizó la empresa.