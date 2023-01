La cirugía estética que casi le cuesta la vida a Solange Lackington

18 de Enero de 2023

Solange Lackington recordó que tras una cirugía estética sufrió un principio de septicemia que el médico no detectó a tiempo.

Solange Lackington Gangas, actriz chilena, fue la gran invitada al programa Juego Textual de la noche de este martes, donde abordó diversos episodios tanto de su vida profesional como personal.

Durante la conversación con las panelistas, la intérprete fue consultada respecto a una cirugía estética que casi le costó la vida años atrás.

Solange Lackington recordó que fue reclutada para interpretar un personaje en la teleserie Chipe Libre, donde tenía que realizar un desnudo, por lo que decidió hacerse un levantamiento de mamas. Sin embargo, el doctor le propuso agregar una abdominoplastía al pack.

“Me agarré una infección en el postoperatorio y él no lo pesquisó a tiempo. Hice un principio de septicemia (…) Estuve cinco meses con mi estómago abierto, me operó tres veces en dos meses y cuando quiso hacerme una cuarta intervención, le dije que no. Entonces me hizo un aseo quirúrgico en su oficina, sin anestesia ni nada. Fue una experiencia horrorosa”, recordó la actriz.

Debido a esta situación, el personaje de Solange Lackington fue sacado de la trama de la teleserie nocturna y, además, perdió otras oportunidades de trabajo.

“Yo en un minuto pensé que me iba a morir, no tenía energía de nada“, indicó sobre esa época en que sólo logró salir de esa situación por el impulso que le dieron sus hijos, y posteriormente entró en un largo y complejo litigio legal contra el médico que la operó.

La batalla legal de Solange Lackington

Debido a esto último, Solange Lackington aseguró que “no puedo decir su nombre. Pero hay muchas mujeres que se han intervenido con él y han tenido exactamente los mismos problemas e incluso peores“.

“Estamos en una agrupación de mujeres operadas por esta persona y buscamos que se haga una investigación profunda“, agregó.