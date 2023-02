El dolor de Carlos Caszely a un año de la muerte de su esposa: “El fútbol no me provoca alegría”

11 de Febrero de 2023

Carlos Caszely, ídolo de Colo Colo y del fútbol chileno, reveló su dolor y pena a un año de la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, producto del cáncer.

El goleador conversó con revista Sábado, donde sostuvo que “el siquiatra me dijo que no necesito pastillas porque no estoy deprimido. Mejor, porque quiero vivir mi duelo así: que me duela, me pegue, me haga llorar”.

Caszely expresó que el vacío dejado por la partida de su compañera de vida no ha podido ser llenado por nada, apuntando que el fútbol ya no lo hace feliz.

“El fútbol no me provoca alegría, pero sí me desenreda un poco esta maraña que tengo en la cabeza”, puntualizó el ídolo.

El también apodado el gerente, sostuvo que los momentos más duros que ha enfrentado tras la muerte de su esposa son en el ocaso, ya que siempre los compartía con María de los Ángeles.

Para tratar de lidiar con la pena en esos instantes, sale a caminar por las cercanías de su residencia.

“Camino hora y medio. Me doy vueltas y vueltas, hasta que ya estoy más calmado”, detalló Caszely.

Junto con ello, confidenció que conversa y le habla a las imágenes que tiene de su esposa a lo largo de su hogar y que se ha volcado a la escritura, apuntando que espera convertir estas notas en canciones para recordarla.