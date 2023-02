“En el desagüe del Marga-Marga”: Neme critica a TVN y Canal 13 por desaire en la “Noche Cero”

18 de Febrero de 2023

El periodista y conductor del Mucho Gusto de Mega asegura estar arrepentido de haber asistido a la gala del Festival de Viña del Mar 2023.

Compartir

Es probable que las últimas dos semanas deben haber sido para el olvido para la organización del Festival de Viña del Mar 2023. Una serie de polémicas ocurridas en las últimas semanas provocaron que el foco se alejara de la música y las luces para dar paso a controversias de todo tipo que incluyen descartes de artistas, cambios en las localidades que compraron los asistentes y una gala denominada “Noche Cero”, donde pasó de todo.

La imposibilidad de que el público estuviera cerca de la alfombra roja, manifestaciones de vecinos por el alto gasto que implica un evento de esta magnitud frente a las problemáticas de la ciudad y el reclamo de algunos invitados que no son parte de los canales que forman parte de la organización son los últimos condimentos de un certamen que comienza este domingo por la noche.

Uno de los que criticó a los organizadores tras desfilar fue José Antonio Neme del matinal Mucho Gusto de Mega. El periodista asegura que no volvería a un evento que patrocinan Canal 13 y Televisión Nacional de Chile (TVN).

“Estoy tan arrepentido de no haber seguido mi corazonada y no haberte convencido yo a ti (Karen) de que no teníamos que ir, porque algo me decía que no teníamos que ir a esa alfombra roja… La organización fue pésima. Era más difícil entrar a la gala que entrar a Ucrania, con eso te digo todo. El ingreso era muy incómodo”, dijo.

Neme dice que lo sacaron

“Salimos a escena y paso con la Karen. La Karen saluda a la gente y yo veo que hay una tarima donde está el conductor Eduardo Fuentes haciendo algunas entrevistas. Yo pensé a lo mejor nos van a saludar… Voy con Karen caminando a la tarima y el productor me dice ‘salgan de ahí’… Karen me dijo ‘¿te diste cuenta de lo que nos hicieron? ¿Te diste cuenta de la humillación de la que fuimos objeto esta noche?’” narró Neme en su pantalla.

“Después llegamos a la nada, porque era una alfombra roja que llegaba a ningún lado. O sea, podía haber terminado en el Marga-Marga. ¿Ustedes habían visto una alfombra roja que no llegara a nada? Esta no tenía ningún sentido, esto terminaba casi en el desagüe del Marga-Marga”, afirmó.

“A mí no me preste el micrófono, no necesito que ningún canal me preste el micrófono porque para eso tengo mi canal. Pero cómo no saludar a Carolina Arregui, la actriz número 1 de las tardes de TVN, cómo no saludar a Rodrigo Sepúlveda, a Karen Doggenweiler”, sentenció.