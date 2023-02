“¿Qué hora es?”: así fue el encuentro de Fabrizio Copano y Tonka Tomicic en Viña

24 de Febrero de 2023

"Acá nos subiste a todos al columpio, pero no todos reaccionaron igual", le dijo el rostro de Canal 13.

Compartir

La animadora Tonka Tomicic fue protagonista involuntaria de una de las mejores bromas de Fabrizio Copano durante su actuación en el Festival de Viña del Mar 2023.

El comediante cumplió con lo que había anunciado previo a su show, en cuento a que tocaría todos los temas contingentes. Y, por supuesto, Tonka y el caso relojes no podía quedar al margen.

Así, el ex Club de la Comedia demostró que no tiene filtros cuando se trata de temas que están en la mira del público.

Por eso, sacó carcajadas entre el público y los televidentes cuando, mientras hablaba de los comentarios desubicados que hace alguna gente, dijo que “es como preguntarle la hora a Tonka. No se hace esa hue…, es feo“, lanzó.

El encuentro con Tonka

Fue en el programa Échale la Culpa a Viña, de Canal 13, que Fabrizio Copano se encontró cara a cara con la animadora.

“Acá nos subiste a todos al columpio, pero no todos reaccionaron igual“, dijo el rostro de Canal 13, haciendo alusión al supuesto enojo que Copano le habría provocado a Pailita.

Y cuando los presentes comenzaron a bromear con Fabrizio, Tonka le dijo que “esta es la venganza de todos a los que nos molestaste“.

Fue ahí que el comediante recalcó que “si hay alguien que tiene sentido del humor, es Tonka“.

Y la animadora no dudó en responder que “yo me reí con tu chiste”.

Entonces el ex Club de la Comedia le dijo a la anfitriona que “me llegó tu (saludo de) Instagram. Te pasaste, yo te quiero mucho”.

“Yo también, te encuentro un seco“, le respondió Tonka Tomicic.

Y cuando Marcelo Comparini le pidió a Fabrizio que le tirara otra talla a Tonka, la conductora lo paró en seco: “¿Y por qué no te tira una talla a ti? Está bien, pero una no me puede ser material todo el día…“, dijo con tono humorístico.

“Tonka, ¿qué hora es? No… eso no se hace“, cerró su intervención el comediante.