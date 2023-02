Así reaccionó Yamila Reyna ante chiste que le dedicó Laila Roth en Viña 2023

25 de Febrero de 2023

Yamila Reyna aseguró que Laila Roth le pidió permiso para bromear con su quiebre, pero no sabía de qué se trataba el chiste.

Yamila Celeste Reyna, actriz y comediante, se refirió al chiste que la argentina Laila Roth le dedicó durante su rutina en el Festival de Viña del Mar 2023.

La trasandina, en medio de su show, lanzó un chiste donde aludió directamente a la animadora de TVN y su quiebre con Diego “Mono” Sánchez.

“Tengo una relación hermosa con mi marido y nos confiamos todo. No nos revisamos los celulares. Yamila, te lo recomendé tarde, pero no hay que revisar celulares”, dijo Laila Roth, provocando risas en la Quinta Vergara.

Esto, en alusión a que hace algunas semanas se filtraron conversaciones que mantenía el futbolista con otras mujeres, lo que provocó que terminara la relación que tenían y que sellarían en matrimonio.

Consultada por Página 7 sobre lo ocurrido, Yamila Reyna reveló que “me reí un montón. Me había pedido autorización, como buena onda, diciéndome ¿te puedo agarrar para el leseo con lo que te pasó?. Yo le dije sí, no hay drama“.

Eso sí, la conductora de Hoy Se Habla reconoció que “no tenía idea de qué se trataba, me sorprendí al igual que todos. Yo sé reírme de mí, o sea, me dedico a eso. Entonces, me lo tomé con mucho humor”.

“Solo vine a verla a ella”

Yamila Reyna quiso dejar en claro que no se molestó por el chiste de Laila Roth. “¡Al revés! Yo vine solo para verla a ella. Hoy me fui a Santiago a las cinco de la mañana para despedir el matinal, volví, hice dos programas y ahora solo llegué a la Quinta para ver a Laila“, aseveró.

“Quería apoyarla porque es compatriota y porque estar en este escenario es muy importante para todos los comediantes. Sentía esa necesidad”, agregó.

Por último, Yamila Reyna solo dedicó elogios a Laila Roth. “No sabía lo carismática que era en el escenario. Mi admiración profunda para una persona que jamás se ha parado en un gran escenario y lo vino a hacer en el más importante de Latinoamérica”, cerró.