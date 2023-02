Cómo Laila Roth buscará ganarse al público del Festival de Viña del Mar 2023

23 de Febrero de 2023

Laila Ruth debutará en el Festival de Viña del Mar 2023 ante un público que, en general, desconoce su trabajo.

Laila Roth, comediante argentina, será la última exponente del humor en presentarse en el Festival de Viña del Mar 2023.

Durante la tarde de este jueves, la artista que tiene 12 años de trayectoria conversó con la prensa acreditada donde reconoció que, si bien tiene seguidores chilenos, sabe que el público en general no conoce su trabajo, por lo mismo, es una incertidumbre lo que pueda ocurrir con ella en le certamen.

Por lo mismo, y como parte de su preparación, aseguró que vio “todas” las presentaciones de sus colegas que han pisado anteriormente la Quinta Vergara, tanto los de este año como los anteriores.

Aún así, Laila Roth espera que “les guste lo que hago, no sé bien cómo transmitir eso. Adapté mi material, trabajé para que no se pierdan los chistes por una desinteligencia mía, pero estoy tratando de respetar también quién soy y poder comprarlos con eso”.

“Sería una mentira si preparo algo haciéndome la chilena, por decir algo, o algo que no soy. Podría decir que la autenticidad espero que sea mi herramienta“, agregó.

Junto con eso, también destacó que si hay un factor que le juega a favor es que el hecho de ser más desconocida le permite que no existan las expectativas ante lo que vaya a presentar.

En esa misma línea, indicó que se preparó para presentarse ante un público impredecible. “Por eso también vi todos los shows, no solo de gusto, sino que observando qué había funcionado y que no“, afirmó.

Laila Roth se presentará en el Festival de Viña del Mar 2023 en una jornada donde también dirán presente el colombiano Camilo y su coterránea Nicki Nicole, por lo que tendrá un público más juvenil.

“Estuve trabajando en ese público (…) Pensando en este público, traté de pensar los chistes que mejor pueden funcionar. No es que deje de ser yo o que no soy auténtica, pero sí buscando qué es lo que mejor puede funcionar porque no solo tiene que ver conmigo y con mi ego de que me vaya bien”, dijo, agregando que también tiene que considerar que estarán los padres de los jóvenes que asistan a la Quinta Vergara. “No siempre es fácil hacer reír a todo el mundo, pero vamos a hacer lo posible“, afirmó.

Circo romano

Con respecto a la posibilidad de que el Monstruo del Festival de Viña del Mar despierte, Laila Roth indicó que “a mí no me preocupa que me pifien. Entiendo que si algo te gusta te ríes y si no te gusta, nos ponemos a ver el celular y espero que termine”.

“Por ahí, lo que tiene de circo romano es que en vez de dejar de prestar atención, la gente empieza a demostrar su descontento. A mí creo que me preocupa más esto de tengo esta oportunidad de estar en este escenario, mostrar lo que estoy haciendo y no poder divertirlos… Digo, la gente paga una entrada y obvio que les debe dar bronca que no los hagan reír. Los entiendo desde ese lugar”, aseveró.

En caso de que al público no le agrade su rutina, la comediante argentina reconoció que “me da miedo que no me den la oportunidad de no encontrar el cambio de ritmo, porque puede que yo haya preparado algo pensando en esto (que la pifien) y puede ser que no funcione. Trabajé para que salga bien y si sale mal, que es una posibilidad que siempre existe”.