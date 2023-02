Gonzalo Valenzuela confirma molestia de Pailita con Fabrizio Copano por broma sobre su madre

25 de Febrero de 2023

Gonzalo Valenzuela aseguró que tuvo que encerrar a Pailita en un baño para evitar que golpeara a Fabrizio Copano.

Gonzalo Valenzuela, actor chileno, confirmó que efectivamente el artista urbano Pailita se molestó con Fabrizio Copano por la broma que le dedicó durante su rutina en el Festival de Viña del Mar 2023 durante la noche del jueves.

En la oportunidad, el comediante señaló que “Pailita es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos (…) andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar”.

Si bien en un principio el intérprete de “Na Na Na” aseguró que el ex Club de la Comedia no se había desubicado y pidió que dejaran de armar “problemas y polémicas”, al parecer sí quiso encararlo.

Así por lo menos lo reveló Gonzalo Valenzuela en una reciente entrevista con The Clinic, donde aseguró que tuvo que encerrar a Pailita en un baño para impedir que fuera a golpear a Fabrizio Copano.

“Cuero de chancho”

“Yo hablé con el Pailita, lo encerré en el baño, porque estaba súper molesto“, reveló el actor, quien ofició como jurado en el Festival de Viña del Mar.

En ese lugar, Gonzalo Valenzuela intentó hacer entrar en razón a Pailita por lo ocurrido con Fabrizio Copano.

De hecho, le dijo: “Compadre, estái empezando. De estas van a venir mil más y tenís que aprender, hueón, a tener cuero de chancho y reírte y toda la hueá“.

Junto con eso, el intérprete acotó que también le advirtió al comediante de la molestia del cantante urbano.

“Estaba molesto el hueón. Después me encontré a Copano anoche y me acerqué a decirle. Pero no era el momento tampoco, porque estaban todos en la media celebración”, indicó, agregando que “fui a decirle ojo, porque a este hueón le molestó“.