Todos los” palos” que repartió Fabrizio Copano durante su show en Viña 2023

24 de Febrero de 2023

Fabrizio Copano no tuvo filtro alguno para lanzar varios dardos contra los famosos, incluyendo a Tonka Tomicic.

Fabrizio Copano, comediante, triunfó sin problemas en su regreso al Festival de Viña del Mar, durante la quinta noche de la edición 2023.

Pese a que tuvo que aparecer en escena en medio de las pifias por Christina Aguilera, a los pocos minutos logró revertir la situación y ganarse los aplausos del público.

La rutina de Fabrizio Copano estuvo marcada por varios momentos, pero algo que nadie dejó pasar fueron los “palos” que lanzó a distintas figuras del espectáculo. Como por ejemplo, se preguntó si Benjamín Vicuña estaba en el recinto, preocupándose rápidamente dónde estaba su esposa.

Luego, continuó con José Luis Repenning, a quien le preguntó si era “Repe” o “Nepe” el apodo que tenía. Continuó paseándose por el jurado del certamen, hasta llegar a Gonzalo Valenzuela, a quien recordó por su apodo del “Manguera”.

Como si eso fuera poco, Fabrizio Copano logró besar en la boca al actor, repitiendo lo logrado por Pamela Leiva. Junto con eso, aseguró que “mi pene creció tres centímetros“.

Marcianeke no se quedó fuera. Es que cuando quiso burlarse de la manera en la que cantaba el artista urbano, se percató que se encontraba en la Quinta Vergara. Durante varios minutos, bromeó sobre la adicción a las drogas que tuvo el intérprete y de la letra de la canción “Los Malveques” en la que participa.

También hizo alusión a la funa que sufrió Pailita hace unas semanas cuando emplazó al Gobierno por los incendios forestales.

La broma sobre Tonka Tomicic

Hasta el momento, ningún humorista se había referido a la vinculación de Tonka Tomicic con el caso Relojes, algo que Fabrizio Copano no tuvo problema para mencionar.

Todo comenzó cuando contó que tras tener un problema con su auto, lo llevó a un taller, donde el mecánico resultó ser un fanático de Chile y de Pinochet.

“Le tengo que explicar que no me puede decir eso, es desubicado“, dijo, para luego agregar que “es como preguntarle la hora a Tonka. No se hace esa hueá (sic)”, provocando risas en la Quinta Vergara.

“Es feo. No se hace. Si ven a la Tonka en la calle no le pregunten la hora“, remató.

Fabrizio Copano logró quedarse con la Gaviota de Plata y de Oro, repitiendo la hazaña de 2017.