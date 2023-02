Después de 12 años: Soledad Onetto sella su regreso a Canal 13 y retomará conducción de Tele13

27 de Febrero de 2023

Soledad Onetto se unirá a Ramón Ulloa en la edición central de Tele13, volviendo al canal privado después de 12 años.

María Soledad Onetto González, periodista, fue confirmada como la nueva figura del departamento de Prensa de Canal 13, solo un día después de que Mega anunciara su salida.

A partir de marzo, la conductora de noticias se reencontrará con Ramón Ulloa para conducir la edición central de Tele13.

El director de Prensa de Canal 13, Claudio Villavicencio, declaró estar “muy contento con el regreso de Soledad a Canal 13“.

“Sus atributos comunicacionales y periodísticos serán un gran aporte a nuestro departamento de Prensa. Tele13 tendrá ahora a los dos conductores mejor evaluados de los noticiarios centrales, según nuestros estudios”, agregó.

Desde Canal 13 destacaron que Soledad Onetto cuenta con más de 25 años de trayectoria como periodista. Partió en el extinto canal Rock & Pop, luego fue parte de Mega y posteriormente se consolidó como figura televisiva en Canal 13 a mediados de la década del 2000.

En el canal privado, la comunicadora fue conductora de Tele13 en sus variados formatos, desde la edición matinal hasta la central. También fue parte de programas como Acoso Textual, Estamos Conectados y el matinal Viva La Mañana. En 2009 y 2010, llegó a animar el Festival de Viña del Mar junto a Felipe Camiroaga.

La despedida de Soledad Onetto de Mega

La noche de este domingo, Soledad Onetto condujo su última edición de Meganoticias Prime junto a Juan Manuel Astorga. Al cerrar el noticiario, se despidió en pantalla de los televidentes entre lágrimas.

“Es evidente la emoción, porque llevo 11 años trabajando en este lugar. He tenido la suerte de tener un trabajo maravilloso, donde no solo me puedo conectar con ustedes, sino que también tener un equipo fabuloso”, dijo.

En esa misma línea, recordó que “cuando llegué a Mega, en unas instalaciones muy distintas a estas, me encontré con gente no solo profesional, sino que también muy alegre. Ese ha sido el sello. Es un canal que en un corto periodo alcanzó un liderazgo increíble“.

“Me despido, por supuesto que es un hasta siempre, nunca será un adiós“, agregó Soledad Onetto, recibiendo un ramo de flores de parte de su compañero de labores.