The Dark Side of the Moon, el aclamado disco de Pink Floyd cumple 50 años

1 de Marzo de 2023

The Dark Side of the Moon de Pink Floyd fue lanzado el 1 de marzo de 1974, convirtiéndose en uno de los más vendidos.

Compartir

The Dark Side of the Moon (El Lado Oscuro de la Luna), octavo álbum de la banda británica Pink Floyd, cumple 50 años desde su lanzamiento el 1 de marzo de 1973.

El disco conceptual de la agrupación liderada por Roger Waters se convirtió en todo una referencia para el rock progresivo y, además, es uno de los más vendidos en la historia de la música con más de 45 millones de copias. Solo es superado por Thriller de Michael Jackson y Back in Black de AC/DC.

The Dark Side of the Moon se mantuvo por 741 semanas consecutivas en las lista Billboard 200, de los discos más vendidos en Estados Unidos. Una vez que superó las 900 semanas -20 años- en dicho ranking, nadie ha podido igualar dicho récord.

El disco fue grabado por Pink Floyd entre mayo de 1972 y enero de 1973 en los estudios de Abbey Road de Londres, con Alan Parsons como ingeniero de sonido y Chris Thomas, productor que estuvo a cargo de la mezcla final.

Nick Mason, baterista de la banda británica, escribió en su libro “Dentro de Pink Floyd” que “todos sabíamos que The Dark Side of the Moon era un muy buen disco cuando lo terminamos”.

“Sin dudas, una obra completa mucho mejor que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes pero que, por descontado, no ofrecía ningún indicio de potencial comercial, de modo que yo me quedé tan sorprendido como todo el mundo cuando sencillamente empezó a tener tanto éxito”, agregó.

Nueva versión de The Dark Side of the Moon

Hace solo algunas semanas, Roger Waters confirmó que desde hace meses que se encuentra grabando en solitario una nueva versión de The Dark Side of the Moon.

Si bien el lanzamiento estaba programado para realizarse en marzo, el trabajo recién verá la luz en mayo.

Roger Waters realizó unas declaraciones, anteponiéndose a lo que podrían decir sus ex compañeros de Pink Floyd.

“Escribí The Dark Side of the Moon. ¡Vamos a deshacernos de todo este nosotros! Por supuesto que éramos una banda, éramos cuatro, todos contribuíamos, pero es mi proyecto y lo escribí. Así que… ¡blah!”, dijo el cantante.

Por otro lado, y como celebración de los 50 años, Pink Floyd anunció que el próximo 24 de marzo será lanzado una reedición del disco por las cinco décadas, la que incluirá una grabación en vivo del concierto de la banda en el estadio de Wembley en 1974.