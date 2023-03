El percance que sufrió Emmanuel Torres en Aquí Se Baila que indignó a Aníbal Pachano

14 de Marzo de 2023

El participante de Aquí Se Baila fue duramente criticado por la presentación que realizó junto a su bailarina.

Compartir

Aquí Se Baila, estelar de Canal 13, vivió una jornada de eliminación la noche de este lunes, donde siete parejas buscaban asegurar su permanencia en la competencia.

Cada uno de ellos tuvieron que realizar una presentación bajo la consigna de música disco, con el fin de convencer al jurado de que debían continuar.

Uno de ellos fue el mexicano Emmanuel Torres junto a su compañera Daniela Acevedo, quien sufrió un inesperado percance: en medio de su presentación, olvidó por completo la coreografía mientras la música de “September” de Earth, Wind & Fire seguía sonando en el estudio.

Al ser consultado por Sergio Lagos, el participante de Aquí Se Baila explicó que “realmente me siento muy apenado por esto. Somos humanos y estas cosas también pasan. Está bien no ser perfectos, entiendo que estamos en una competencia y no nos justificamos”.

“Este fue un baile que hicimos apenas ayer y yo me sentía nervioso. Fue como un shock (…) Yo después ya me quedé así como (en blanco)”, agregó el mexicano.

A la hora de ser evaluados por el jurado, Karen Connolly dirigió su crítica principalmente a Daniela Acevedo por no ayudar a Emmanuel Torres cuando se quedó en blanco. En tanto, Neilas Katinas sostuvo que cualquiera se queda en blanco, pero deberían haber retomado igual y les faltó tomárselo con más seriedad.

La dura crítica de Aníbal Pachano en Aquí Se Baila

Quien no tuvo piedad alguna fue el argentino Aníbal Pachano, quien no quiso dejar pasar lo ocurrido con Emmanuel Torres en Aquí Se Baila.

“Esto no pasa todo el tiempo y no puede pasar, sobre todo en bailarines profesionales. La excusa de tuve 24 horas, 48, a mí no me conmueve en nada. Ni siquiera el inicio me pareció interesante y hasta donde estuvo la secuencia, estuviste (Emmanuel) todo el rato detrás de la bailarina. Es decir, estábamos tapando algo que no se iba a desarrollar, que era bailar disco”, comenzó señalando el jurado.

Junto con eso, el argentino reconoció que “soy franco y sincero en lo que veo y en lo que me parece que se transmite en esta pista, porque sino, para el resto de tus compañeros, sería como injusto no marcar estas cosas. La conexión, la amistad, a mí lo que les pase de la puerta de este salón (para afuera) me importa un rábano. Lo que me interesa es lo que pasa acá adentro“.

Por último, el jurado de Aquí Se Baila le dejó en claro a Emmanuel Torres que lo ocurrido “no me conmueve absolutamente nada” y que “me parece un bochorno lo que hicieron“, por lo que si pudiera le pondría nota cero, pero le puso la mínima que es un uno.