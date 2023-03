“Se mandan las medias cag…”: sigue la saga de desastres en la casa de Cristián Riquelme

16 de Marzo de 2023

Hace dos semanas, el actor contó que sus hijos rompieron un televisor recién comprado. Ahora sus mascotas dejaron su casa rodante inutilizable.

Últimamente las anécdotas que ha mostrado el actor chileno Cristián Riquelme desde el interior de su casa junto a sus niños se han convertido en una de las historias más entretenidas de las redes sociales para las personas que lo siguen. Hace dos semanas, el relato de cómo sus hijos rompieron un televisor recién comprado tuvo amplia repercusión, pero ahora los responsables fueron sus perros.

“Les di comida, los acosté y tras un largo día de trabajo, me eché en la cama. Prendo la tele… Igual me da risa, pero es caro el ‘condoro‘… Le tiraron un juguete y yo me había comprado recién mi tele. Esto confirma que cuando los niños están en silencio es que alguna cagada se mandaron”, comentó en aquella ocasión.

El actor de 43 años, en un nuevo relato que se ha masificado en las plataformas digitales, mostró el desastre que dejaron sus mascotas. El rostro de marcas de productos de aseo compartió un video donde se puede apreciar cómo devoraron los cables de la casa rodante que utilizó hace una década para viajar hasta Alaska con su esposa Claudia Quinzio en una travesía que, incluso, llevó a la televisión.

“Les cuento otra cagadita, pero no de mis hijos esta vez. Llego a la casa y encuentro a la ‘eñora’ (su perra), calladita, calladita y esto en el suelo”, expresó Riquelme mostrando los destrozos que le realizaron los animales a la motorhome.

Cristián Riquelme y sus niños: “Se mandan las medias cag…”

“Mi casa rodante no partía, hasta que me metí acá abajo de la camioneta y cacha… Me cortó todos los cables. Roto aquí, roto ahí… Todos los cables de la casa rodante… Ustedes pensaban que lo del televisor fue grave, pero no. Eso fue un niño de teta al lado de esto. Hizo cortocircuito y no parte”, es parte de su simpática narración de Cristián Riquelme.

“Los perros y los niños son lindos, pero se mandan las medias cag… No parte, quedé en panne…”, comentó Riquelme.