“El amor es libre”: la imagen con la que Gala Caldirola y Mauricio Pinilla confirmaron su romance

7 de Abril de 2023

La modelo española y el ex futbolista chileno pusieron fin a los rumores sobre su relación.

La modelo española Gala Caldirola y el ex futbolista chileno Mauricio Pinilla confirmaron su romance, poniendo fin a meses de especulaciones sobre una relación que se había mantenido en reserva.

La revelación surgió a partir de una imagen compartida en la cuenta de Instagram del ex jugador de la Universidad de Chile, donde ambos aparecen besándose.

“¡El amor es libre y libremente te elijo! Gala, a volar“, escribió el actual comentarista deportivo de TVN y Radio Agricultura.

Los rumores sobre el romance

Los rumores sobre la relación entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla aparecieron a mediados del año pasado, cuando el ex seleccionado chileno se separó de su esposa, Gissella Gallardo. De hecho, fue la propia ex de Pinigol quien dio algunas luces sobre la nueva vida sentimental del delantero retirado.

La ex chica reality venía de terminar una breve relación con el bailarín Iván Cabrera. Anteriormente había tenido un extenso vínculo con el lateral de la Universidad Católica, Mauricio Isla, con quien tiene una hija.

Pese a que todas las informaciones conducían a que la relación entre Pinilla y Caldirola era real, ambos se encargaron de desmentir todo, manteniendo su romance en total reserva.

Hace un año, la otrora integrante del reality ¿Volverías con tu ex? fue vista en un bar junto al ex delantero, situación que debió aclarar al extinto programa de farándula Me Late.

“Estaba yo con Yuli (Cagna) en una despedida y fuimos un rato al bar. Ahí coincidimos que estaba él con unos amigos en común. Se pusieron a hablar y hubo risas, pero nada más”, aseguró en aquella oportunidad.