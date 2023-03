Mauricio Pinilla se cuadra con Alexis Sánchez: “La Generación Dorada ya no existe”

31 de Marzo de 2023

Mauricio Pinilla, en conversación con EL DÍNAMO, destacó el proceso que llevó a cabo la Generación Dorada, pero cree que ahora hay que dar paso a la nueva etapa de la Roja.

Mauricio Pinilla participó la tarde de este jueves en el lanzamiento de la parrilla 2023 de TVN, donde forma parte del Área Deportiva, la que estará encargada de las transmisiones de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

En la oportunidad, el ex futbolista conversó con EL DÍNAMO donde se refirió al presente que vive La Roja tras la victoria alcanzada el pasado lunes en el partido amistoso frente a Paraguay.

“La verdad es que la Selección sigue el proceso de reconstrucción, de encontrar el equipo ideal, de encontrar la fórmula ideal. Se ve que los jugadores están súper alineados con el “Toto” Berizzo en cuanto a lo que él les quiere inculcar como propuesta futbolística, así que creo que de a poquito se ha ido mejorando“, declaró Mauricio Pinilla.

Sobre el partido contra los paraguayos, criticó que durante “el primer tiempo, por ahí quizás con un poquito de más dudas, con menos profundidad”, pero destacó que lo importante es que “se marcaron tres goles, se pudo ganar un partido, tú viste cómo los jugadores lo celebraban porque es un desahogo para este proceso que está partiendo”.

Mauricio Pinilla también tuvo palabras para referirse a las recientes declaraciones de Alexis Sánchez, quien indicó que “la Generación Dorada ya es pasado. Hay que guardarla y dejarla en el baúl de los recuerdos. Ya pasó” y que “me gustaría que den un paso al costado con la Generación Dorada, ya fue“.

Al respecto, el ex jugador de la Universidad de Chile y Coquimbo Unido se alineó con el delantero. “La Generación Dorada ya no existe, le encuentro toda la razón a Alexis“.

“La Generación Dorada tuvo un proceso muy bello, muy lindo, muy exitoso en el cual se consiguieron cosas que nunca antes se habían conseguido en el deporte nacional y ahora yo creo que es un par de viejos rockeros mezclados con la juventud y con el ímpetu que están mostrando, con las ganas de ganarse una camiseta en la Selección”, añadió.

Mauricio Pinilla y su futuro en TVN

Dos años son los que lleva Mauricio Pinilla en TVN. Su primer proyecto en la estación pública fue junto a Karen Doggenweiler en Zona de Encuentro, bloque cultural al cual le guarda cariño, sobre todo por la relación que inició con la animadora que hoy se desempeña en Mega.

“La verdad es que fue una maravillosa experiencia junto a Karen que hicimos el Zona de Encuentro. Me gusta mucho la conexión con la gente, me gusta mucho los viajes, conocer lugares nuevos, como vive la gente en lugares diferentes, me gustan las entrevistas mano a mano, me gusta adentrarme en las historias”, aseveró.

Sin embargo, de momento, Mauricio Pinilla se encuentra 100% enfocado en lo que se viene para el Área Deportiva.

“TVN siempre ha sido el pilar fundamental del deporte en Chile, no solamente promocionando, sino que transmitiendo el deporte nacional e internacional, los Juegos Olímpicos, ha sido el canal que tiene la mayor parrilla programática en cuanto a lo deportivo con eventos como mundiales de gimnasia”, indicó.

Es así, continuó, como “ahora se viene Santiago 2023 y se viene un desafío muy lindo para todos nosotros junto a Pedro (Carcuro), Gustavo (Huerta), Fernando Tapia, la Ivette (Vergara) y un grupo gigante de trabajo. Tenemos harta pega, ya estamos trabajando en eso y la verdad es que esperamos que sea un evento que la gente pueda disfrutar”.

Sobre su futuro en TVN, Mauricio Pinilla reiteró que, hasta el momento, tiene contrato hasta fin de año, pero no tiene intenciones de moverse de Bellavista 0990.

“Por ahora tengo contrato hasta fin de año con TVN, no hemos conversado nada todavía. Hay mucho trabajo por hacer, falta mucho para el fin de año, ahí haremos las evaluaciones correspondientes junto a los productores, los ejecutivos, y conversaremos para ver qué es lo que pasa. Por ahora no tengo ninguna intención de moverme de acá“, cerró.