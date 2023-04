“Estoy enojada”: la decepción de Joss Stone tras cancelar sus conciertos en Chile

7 de Abril de 2023

La artista británica suspendió sus shows en el Gran Arena Monticello y el Teatro Bío Bío por problemas con la productora.

Joss Stone, cantante y compositora británica, canceló los dos conciertos que tenía programado en Chile, acusando problemas por parte de la productora a cargo de los eventos.

La intérprete de soul tenía previsto presentarse este sábado 8 de abril en el Gran Arena Monticello, mientras que el jueves 13 viajaría a Concepción para cantar en el Teatro Bío Bío.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la artista dejó en evidencia su molestia y decepción por los problemas que provocaron la suspensión de sus shows, ofreciendo sus disculpas a los fanáticos.

“Con mucho pesar, tengo que informarles que no habrá show en Chile debido a circunstancias fuera de mi control. Estoy enojada no solo por mí, sino por quienes compraron entradas, y por mi banda, con quienes hemos ensayado como locos los últimos días”, escribió.

Stone agregó que “el promotor ha pedido cumplir con los términos de nuestro contrato y no tenemos fe ni confianza en que la producción correcta, o incluso el alojamiento, estén disponibles cuando lleguemos, por lo que hemos tenido que tomar la difícil decisión de no viajar hoy. No puedo llevar a mi banda y equipo y, lo que es más importante, a mi bebé a un escenario incierto“.

“Lo siento mucho por todos los que esperaban con ansias los shows y prometo compensarlos lo antes posible. Los espectáculos en Brasil y México aún seguirán adelante y no puedo esperar a verlos allí”, cerró.

Devolución de entradas

El anuncio a última hora de la cantante complicó a los asistentes que tenían compradas sus entradas, quienes podrán acceder a la devolución de los dineros comprometidos.

En un comunicado, el Gran Arena Monticello explicó que “por razones ajenas (…) nos vemos en obligación de cancelar el show de Joss Stone agendado para el sábado 8 de abril. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta cancelación cambia pueda generar”.

El reembolso de los tickets adquiridos se puede gestionar a través del correo servicioalcliente@topticket.cl.