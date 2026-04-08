La investigación reveló hábitos que aumentan la probabilidad de accidentes de tránsito.

Un estudio realizado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y Datavoz identificó cuatro conductas de riesgo frecuentes en la vía pública de los conductores chilenos.

La investigación encuestó a 1.103 personas mayores de edad entre el 27 de febrero y el 11 de marzo, revelando hábitos que aumentan la probabilidad de accidentes de tránsito.

El estudio buscó profundizar en los comportamientos que ponen en riesgo tanto a conductores como a peatones, clasificando las conductas en cuatro categorías: mal genio, apurado, cansado y pegado.

Además, analizó cómo factores como la edad, el sexo y el tipo de transporte influyen en la frecuencia de estos hábitos críticos, aportando información clave para diseñar políticas de prevención y campañas de educación vial más efectivas.

Las cuatro conductas más riesgosas de los conductores chilenos mientras manejan

Mal genio: la agresividad que afecta a todos

El 6,1% de los conductores reconoce mostrar conductas asociadas al “mal genio”, como impaciencia, uso frecuente de la bocina o gestos agresivos ante errores de otros. Las mujeres presentan un mayor índice de este comportamiento (7,1%) y los ciclistas lideran la categoría con 12,8%, seguidos por peatones y automovilistas.

Apurados: el riesgo de la prisa al volante



Casi uno de cada cinco conductores (19,7%) maneja apresuradamente, superando límites de velocidad, cambiando de carril repetidamente o usando vías exclusivas para avanzar. Los hombres y los motociclistas son los que más muestran estas conductas, con un 26,3% y un 44%, respectivamente.

Conducir cansado: un peligro silencioso



El 3,3% de los encuestados admitió manejar con somnolencia o después de dormir pocas horas. Los hombres y los mayores de 45 años son los más afectados, utilizando estrategias como café, bebidas energéticas o música alta para mantenerse despiertos, lo que evidencia un riesgo elevado de accidentes por fatiga.

Pegado al celular: la distracción más frecuente



La categoría más extendida es “pegado”, con un 58,4% de personas que usan algún dispositivo tecnológico mientras se desplazan. Los jóvenes entre 18 y 29 años son los más afectados (76,8%) y los peatones los más distraídos (67,5%). Las principales actividades son escuchar música, hacer llamadas y usar GPS, pero también se incluyen redes sociales y envío de audios.