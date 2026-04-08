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Las cuatro conductas más riesgosas de los conductores chilenos mientras manejan

La investigación reveló hábitos que aumentan la probabilidad de accidentes de tránsito.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Un estudio realizado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y Datavoz identificó cuatro conductas de riesgo frecuentes en la vía pública de los conductores chilenos.

La investigación encuestó a 1.103 personas mayores de edad entre el 27 de febrero y el 11 de marzo, revelando hábitos que aumentan la probabilidad de accidentes de tránsito.

El estudio buscó profundizar en los comportamientos que ponen en riesgo tanto a conductores como a peatones, clasificando las conductas en cuatro categorías: mal genio, apurado, cansado y pegado.

Además, analizó cómo factores como la edad, el sexo y el tipo de transporte influyen en la frecuencia de estos hábitos críticos, aportando información clave para diseñar políticas de prevención y campañas de educación vial más efectivas.

Las cuatro conductas más riesgosas de los conductores chilenos mientras manejan

Mal genio: la agresividad que afecta a todos

El 6,1% de los conductores reconoce mostrar conductas asociadas al “mal genio”, como impaciencia, uso frecuente de la bocina o gestos agresivos ante errores de otros. Las mujeres presentan un mayor índice de este comportamiento (7,1%) y los ciclistas lideran la categoría con 12,8%, seguidos por peatones y automovilistas.

Apurados: el riesgo de la prisa al volante

Casi uno de cada cinco conductores (19,7%) maneja apresuradamente, superando límites de velocidad, cambiando de carril repetidamente o usando vías exclusivas para avanzar. Los hombres y los motociclistas son los que más muestran estas conductas, con un 26,3% y un 44%, respectivamente.

Conducir cansado: un peligro silencioso

El 3,3% de los encuestados admitió manejar con somnolencia o después de dormir pocas horas. Los hombres y los mayores de 45 años son los más afectados, utilizando estrategias como café, bebidas energéticas o música alta para mantenerse despiertos, lo que evidencia un riesgo elevado de accidentes por fatiga.

Pegado al celular: la distracción más frecuente

La categoría más extendida es “pegado”, con un 58,4% de personas que usan algún dispositivo tecnológico mientras se desplazan. Los jóvenes entre 18 y 29 años son los más afectados (76,8%) y los peatones los más distraídos (67,5%). Las principales actividades son escuchar música, hacer llamadas y usar GPS, pero también se incluyen redes sociales y envío de audios.

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