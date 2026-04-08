“Acto de irracionalidad total”: presidente Kast condena agresión a ministra de Ciencia Ximena Lincolao

El Ministerio de Seguridad anunció la presentación de una querella por agresión a la autoridad, mientras que Kast instruyó investigaciones internas en la universidad para esclarecer el incidente.

AGENCIA UNO.

El presidente José Antonio Kast condenó la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su participación en la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile.

Según dijo el Mandatario, la agresión fue perpetrada “por un grupo ideologizado que tiene solo un objetivo: silenciar y amedrentar. No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación”.

La ministra fue víctima de insultos y golpes a su vehículo, hechos que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

Debido a ello, Kast aseguró que el Gobierno tomará medidas ejemplificadoras. “A los responsables de esta agresión les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones”.

Junto a ello, el Jefe de Estado calificó lo sucedido como “un acto de irracionalidad total, lamentablemente al interior de una universidad, un lugar donde debiera primar el diálogo, el respeto, la búsqueda de la verdad”. Señaló que los agresores “ni siquiera merecen llamarse estudiantes” y destacó que “cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Ximena, que es un ejemplo de mérito, de trabajo, de superación, de fuerza, de compromiso con Chile: ‘Sáquenle la chucha’, eso es inaceptable”.

Asimismo, pidió que los agresores sientan vergüenza y que este episodio “marque un punto de inflexión en nuestra nación. La violencia es inaceptable”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad anunció la presentación de una querella por agresión a la autoridad, mientras que Kast instruyó investigaciones internas en la universidad para esclarecer el incidente.

Ministra de Ciencia tras incidente: “Yo no tengo miedo y seguiremos adelante”

Junto al presidente Kast, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, aseguró que no se siente intimidada tras la agresión sufrida en la Universidad Austral de Chile, y afirmó que continuará con sus visitas y actividades en distintas universidades del país para cumplir con las responsabilidades de su cartera.

Lincolao destacó que “voy a seguir yendo a las universidades, vamos a seguir conversando con los académicos y los estudiantes. Yo creo que esto no nos detiene para nada, tengo la convicción absoluta de hacer el mejor trabajo posible”.

Además, agradeció el respaldo transversal que ha recibido desde el mundo político. “Para mi familia es muy importante saber que está ese apoyo. Yo me vine a Chile a trabajar y a tratar de dar de vuelta la mano que Chile me dio”.