Las razones de la Fiscalía para investigar a senadora Camila Flores por fraude reiterado al fisco

Según precisó el Ministerio Público, en octubre del año pasado se recibió una denuncia anónima, de la cual ya fue informada el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

AGENCIA UNO

La Fiscalía Regional de Valparaíso anunció la apertura de una causa indagatoria en contra de la senadora Camila Flores (RN) por un delitos funcionarios, entre los que destaca fraude reiterado al fisco.

Según precisó el Ministerio Público, en octubre del año pasado se recibió una denuncia anónima, de la cual ya fue informada el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En una declaración pública, la Fiscalía Regional detalló que la causa está en manos de la Unidad Regional Anticorrupción con diligencias en curso a cargo del OS9 de Carabineros, dejando en claro que “para cuyo éxito se hizo indispensable decretar la reserva de las mismas, las que se encuentran actualmente en desarrollo”.

Por su parte, T13 dio cuenta de lo que se llamó “la cuota Flores”, donde la entonces diputada se habría quedado con parte de las remuneraciones de sus asesores, los cuales eran pagado con asignaciones parlamentarias.

“A trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la parlamentaria una parte significativa de sus sueldos en efectivo”, consignó parte de la declaración de un testigo del caso contra la senadora Camila Flores.