El itinerario por Europa de Gabriel Boric en su primer viaje al exterior como ex presidente

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el primer periplo de Boric al extranjero tras dejar La Moneda.

AGENCIA UNO

Gabriel Boric solicitó permiso a la Cámara de Diputados para poder viajar a Europa, en su primer travesía al extranjero tras dejar La Moneda el pasado 11 de marzo.

En el oficio enviado a la Cámara Baja, que fue aprobado por unanimidad, Boric detalló que estará fuera de Chile desde el 15 al 20 de abril de 2026 y luego desde el 16 de mayo al 3 de junio de 2026.

En el documento presentado, el otrora jefe de Estado además explicó su itinerario, indicando que en su primer periplo participará en el Encuentro En Defensa de la Democracia a realizarse en Barcelona, España.

En tanto en su segunda salida, Gabriel Boric será parte de Berlín Forum Global Cooperation 2026 en Alemania, del Hay Festival 2026, en Gales, Escocia; y del encuentro de la British Library en Inglaterra.

¿Por qué Gabriel Boric pidió permiso al Congreso para viajar al extranjero?

Si bien Gabriel Boric dejó oficialmente el poder el pasado 11 de marzo, con el traspaso de la banda presidencial a José Antonio Kast, debe pedir permiso a la Cámara de Diputados para viajar al exterior, según la propia Constitución.

El artículo artículo 52 N°2 letra de la Constitución Política de la República detalla las atribuciones de la Corporación: “Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes”.

“Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara”, consigna la Carta Magna.