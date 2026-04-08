Venta de autos crecen 14%: estos son los modelos más vendidos en lo que va del 2026

El mercado automotriz chileno continúa mostrando señales de recuperación, ya que la venta de autos nuevos creció un 14% durante marzo, alcanzando 27.358 unidades inscritas, según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), pese al contexto marcado por el alza en el precio de los combustibles.
Con este resultado, en el primer trimestre de 2026 se han comercializado 74.977 vehículos livianos y medianos, lo que representa un incremento de 5,8% en comparación con el mismo período del año anterior.
Por segmento, los SUV se mantuvieron como los favoritos del mercado con 14.990 unidades vendidas en marzo, anotando un alza de 23,9% interanual.
Les siguieron las camionetas pick-up, con 5.058 unidades y un crecimiento de 14,9%, y los vehículos de pasajeros, con 4.540 unidades. En contraste, los vehículos comerciales registraron una caída de 11,5%, con 2.770 unidades.
En cuanto al origen de los vehículos, China continúa liderando ampliamente, concentrando el 48,9% de las unidades vendidas en el país. Más atrás aparecen India (8,2%) y Japón (8%).
Ventas de autos crecen 14%: los modelos más vendidos en lo que va del 2026
- GWM Poer 2.171 unidades
- Mitsubishi L-200 2.056
- Toyota Hilux 1.648
- MG ZX 1.604
- Peugeot Partner 1.575
- Suzuki Fronx 1.548
- Ford New Ranger 1.533
- Chery Tiggo 2 1.386
- Kia Soluto 1.282
- Mazda All New CX-5 1.257
- Omoda C5 1.236
- Suzuki Swift 1.161
- GWM Jolion y Kia Sonet 1.159
- Maxus T60 1.007
- Ford Territory 1.005
- Hyundai Grand I-10 y Chevrolet Sail 995
- Hyundai Creta 990
- Geely Coolray 948
- Toyota Raize 840
- Subaru Crosstrek 822.