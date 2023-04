Mauricio Pinilla tras confirmar su romance con Gala Caldirola: “Todos tenemos el derecho de volver a empezar”

8 de Abril de 2023

El ex futbolista habló sobre el vínculo con la modelo española, afirmando que se trata de una "relación muy sana".

El ex futbolista y comentarista deportivo, Mauricio Pinilla, habló en profundidad sobre su relación con la modelo española Gala Caldirola, la que se reveló durante este viernes tras casi un año de especulaciones.

La pareja compartió una imagen en sus respectivas cuentas de Instagram en donde confirmaron su vínculo. “¡El amor es libre y libremente te elijo! Gala, a volar“, señaló el ex delantero de la Universidad de Chile.

La publicación desató una serie de reacciones en redes sociales, considerando que Caldirola fue pareja de Mauricio Isla, ex compañero de Pinilla en la selección chilena. De hecho la ex chica reality tiene una hija junto al actual lateral de Universidad Católica.

La relación entre Pinilla y Gala

Mauricio Pinilla habló sobre la confirmación de su vínculo con Gala Caldirola y aseguró que ambos esperaron un tiempo para estar “seguros” antes de hacer pública la unión.

“Hoy nos queremos y queremos darnos la oportunidad de ser felices. Subir la foto es una manera de transparentar y poder tener una relación sana y normal“, explicó Pinigol a Las Últimas Noticias.

El actual panelista de Radio Agricultura, TVN e ESPN Chile habló sobre las cualidades de su novia, señalando que “principalmente es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle“.

“La adoro y lo pasó muy bien con ella porque somos muy parecidos. Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas“, enfatizó.

Pinilla explicó además que “nos conocemos hace tiempo, pero quisimos darnos el tiempo correcto para conocernos bien antes de tomar esta decisión. Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices. Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad“.