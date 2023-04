La particular historia de participante de The Voice Chile que usa OnlyFans para pagar sus clases de canto

12 de Abril de 2023

La joven que llegó a postular a The Voice Chile sorprendió con su historia y logró quedar en el equipo de Francisca Valenzuela.

The Voice Chile, estelar de Chilevisión, presentó una particular historia en medio de sus audiciones a ciegas en su edición de la noche de este martes.

Se trata de Javiera Torres, una joven que se desempeña en una peluquería canina en la comuna de Maipú, quien reconoció que recurrió a la plataforma OnlyFans para poder costear sus clases de canto.

“En la actualidad me dedico a hacer peluquería canina, y, bueno, egresé de teatro, y también estoy entrenando lo vocal. Con lo vocal, específicamente, estoy tomando clases de canto y clases de entrenamiento auditivo. La música es mi objetivo y yo sé que para hacer música, en Chile, hay que invertir”, comenzó explicando la artista que postuló a The Voice Chile.

Como tenía que invertir en clases, en producción y en imagen, Javiera Torres conversó con su pareja sobre la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans, plataforma conocida por vender contenido íntimo. “Lo decidí, lo conversé con mi pareja y me apoyó, y el concepto es modelo y cosplay“, señaló la participante de The Voice Chile.

Sobre lo que ofrece, explicó que “el estilo de mis fotos es cosplay, erótico, sexy, y a veces de mí misma con lencería. Sí, es un súper buen ingreso tener un OnlyFans. Pero igual es bueno, porque con eso yo pago mi clases y, en realidad, ese es el objetivo de mi OnlyFans”.

“No fue tema (las críticas por estar en OnlyFans), porque en las fotos soy una y de día soy otra. La música es lo más importante, pero quiero complementarlo con la puesta en escena, me encanta. Siempre van a haber comentarios positivos y negativos en lo que uno hace, y si por los comentarios negativos yo no voy a hacer lo que sueño hacer, me voy a quedar quieta, eso no”, cerró.

Su audición en The Voice Chile

Sobre el escenario de The Voice Chile, Javiera Torres interpretó el clásico “It’s So Quiet” de Björk y pese a su esfuerzo, no fue hasta el final que Francisca Valenzuela decidió dar vuelta su silla para sumarla a su equipo.