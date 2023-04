Mauricio Pinilla anuncia querella contra Daniela Aránguiz: “Si me siguen hinchando ya no seré tan cordial”

16 de Abril de 2023

"Basta de basurear gratuitamente a la gente y que nadie les diga nada. Afírmense que mis abogados tienen instrucciones de no perdonar a nadie", sentenció.

Mauricio Pinilla sacó la voz para enfrentar los numerosos comentarios, a favor y en contra, que han surgido a raíz de su mediático romance con Gala Cardirola.

El ex futbolista se valió de las redes sociales para salir de las constantes especulaciones que han surgido en el último tiempo ante su nueva relación, apuntando a Daniela Aránguiz y a Natalia Casas Cordero (más conocida como @malditafarandula).

“Tengo mucha paciencia, pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial”, indicó Pinilla en una historia de Instagram.

El también comentarista señaló que “le aviso en especial a la señora Aránguiz que habla puras estupideces. Se acabó el webeo. Abogados a todos los que se quieran pasar de listos y a la Natalia Casas Cordero le tengo una querella preparada, ya que se va a arrepentir toda su vida de haber inventado tanta mierda”.

