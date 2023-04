“Te mereces ser feliz”: Gala Caldirola sorprendió a Mauricio Pinilla durante entrevista en TVN

12 de Abril de 2023

Mauricio Pinilla habló por primera vez en televisión de su relación con Gala Caldirola, la que hizo pública durante el fin de semana.

Mauricio Pinilla, ex futbolista, fue el invitado la noche de este martes en el programa Buenas Noches A Todos, donde se refirió por primera vez en televisión a la relación que mantiene con Gala Caldirola y que hizo público durante el pasado fin de semana.

En la instancia, el también rostro del Área Deportiva de TVN reveló que con la española se conocieron “en un restorán, cruzamos miradas, una conversación muy simple. Estábamos en mesas diferentes y justo teníamos un par de amigos en común, yo fui a saludar a un amigo en común y estaba ahí, juntamos las mesas”.

“Se dio de forma natural. Estaba Flaviana Seeling, que yo la conozco desde que Axé Bahía llegó a Chile, habían un par de amigos más en común, nos pusimos a conversar y finalmente no quedó en nada”, relató.

Posterior a eso, se vieron un par de semanas después, “empezamos a conversar y la verdad es que se dio de una manera muy, muy natural“.

“En estos momentos estoy feliz con ella, hemos vivido momentos muy lindos, ha sido una compañera en momentos muy complicados durante este último tiempo”, reflexionó Mauricio Pinilla sobre este tiempo junto a Gala Caldirola.

Además, destacó que la española “es una mujer muy inteligente, una excelente madre, muy responsable y trabajadora, que me ha ayudado muchísimo, es muy divertida, somos muy parecidos en muchísimas cosas, hemos congeniado muy bien, compartimos hartas cosas en común, y eso ha hecho que este conocimiento a lo largo del tiempo se haya concretado con esta relación”.

El sorpresivo mensaje de Gala Caldirola a Mauricio Pinilla

Hacia el final de la entrevista, Eduardo Fuentes sorprendió a Mauricio Pinilla con un especial mensaje que grabó Gala Caldirola.

“Hola bombón, bueno, paso por aquí porque me invitaron a dedicarte unas palabritas. Solo quería decirte que desde que nos conocimos nuestro trato fue que cuando tengas un mal día, yo te lo cambio, y quiero que sepas que eso no cambiará nunca, siempre voy a tener ganas de verte feliz y verte sonreír“, partió diciendo la ex chica reality.

Junto con eso, quiso dejar en claro que “independiente de lo superficial, he podido conocer tu esencia, y sé que eres una persona muy valiosa, con mucha luz, con ganas de ser feliz y de hacer las cosas bien”.

“Muy inteligente, muy cariñoso, nunca me habían abrazado tanto y quiero que sepas que por mi parte siempre te voy a apoyar, siempre voy a estar ahí para sacarte una sonrisa y que te mereces ser feliz y conseguir todo lo que te propongas en la vida”, cerró.