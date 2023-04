“Les gusta el show”: la crítica de Carla Pardo a Mauricio Pinilla y Gala Caldirola

9 de Abril de 2023

La esposa de Claudio Bravo cuestionó la forma en la que ex futbolista y la modelo hicieron pública su relación.

Carla Pardo, esposa del arquero del Real Betis y de la selección chilena, Claudio Bravo, sorprendió al lanzar una dura crítica en contra del ex futbolista Mauricio Pinilla y de la modelo española Gala Caldirola, quienes durante este fin de semana confirmaron su relación.

La mujer expresó su opinión a través de su cuenta de Instagram, en donde comentó una portada del diario Las Últimas Noticias protagonizada por Pinigol y la ex pareja del lateral Mauricio Isla.

“¿Es necesario hacerlo público? Como les gusta el show“, escribió Pardo.

La revelación del romance

La principal crítica de Carla Pardo contra de Mauricio Pinilla y Gala Caldirola fue la forma en la que anunciaron su romance, del que se venía especulando desde hace más de un año.

Todo comenzó el viernes con una publicación en redes sociales del ex esposo de Gissella Gallardo, en donde aparecía besando a la chica reality. “¡El amor es libre y libremente te elijo! Gala, a volar“, señaló el ex seleccionado nacional.

Pinilla profundizó en su revelación con una entrevista a Las Últimas Noticias, en donde elogió a la española afirmando que “principalmente es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle“.

“La adoro y lo pasó muy bien con ella porque somos muy parecidos. Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas“, enfatizó.