“No sé de qué se trata”: Diana Bolocco cuestionó proceso por querella de Cathy Barriga

19 de Abril de 2023

Diana Bolocco concretó la diligencia que fue postergada este martes.

Compartir

Diana Bolocco, animadora de televisión, regresó este miércoles al Centro de Justicia para cumplir con su declaración en calidad de testigo en el marco de la querella que presentó Cathy Barriga en contra de Paulina de Allende-Salazar por un reportaje emitido en 2021.

Según dio a conocer La Hora, fue a eso de las 09:30 horas que la actual rostro de Chilevisión se hizo presente en la audiencia para responder las consultas del juez. En la instancia, reconoció sentirse nerviosa puesto que era primera vez que se enfrentaba a una situación de esa magnitud.

Una vez que concretó la diligencia, Diana Bolocco aseveró que “es primera vez en mi vida que me toca hacer esto, porque uno no sabe a lo que se va a tener que enfrentar. Pero contesté con la verdad“.

Sin embargo, también criticó el proceso en el que se vio envuelta, sobre todo porque tuvo que ser testigo de la parte querellante, sumado a la orden de detención que se despachó en su contra el pasado lunes.

“Lo que sí me parece muy extraño, es que Roberto (Saa), José Antonio (Neme) y yo seamos citados por la parte querellante, porque lo mínimo que puede hacer una parte que está citando al testigo, es avisarle al testigo. Y prepararlo para lo que viene”, sostuvo.

Por último, Diana Bolocco admitió que “declaré frente a algo que no me acuerdo y que no sé de que se trata, porque pasó hace más de un año. Entonces solo deduzco que los fines de citarnos para la parte querellante eran distintos. Y no sé cuales, cada uno sacará su propia conclusión”, cerró.

José Antonio Neme también llegó a declarar

Aunque se había anunciado que su declaración se llevaría a cabo este jueves, José Antonio Neme arribó a Chile desde Europa a primera hora de este miércoles y rápidamente se dirigió al Centro de Justicia a concretar la diligencia.

“No sé porque estoy aquí, el área jurídica del canal mi citó“, dijo el periodista tras salir de la sala en el Centro de Justicia.