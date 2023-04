VIDEO – Eduardo Fuentes volvió al matinal de TVN con historia que casi hace llorar a todos

19 de Abril de 2023

Lo que parecía ser una emotiva anécdota de Eduardo Fuentes, terminó dando un vuelco que descolocó a todos en el matinal de TVN.

Eduardo Fuentes Silva, animador de televisión, regresó este miércoles al Buenos Días A Todos, luego de haberse ausentado el martes por haberse enfermado.

A los pocos minutos de haber iniciado el programa, el periodista quiso compartir lo que parecía una emotiva anécdota que había vivido en una farmacia, pero terminó siendo todo lo contrario.

En ese lugar conoció a una mujer que se le acercó para comentarle que le recordaba mucho a su hijo que se encontraba en Australia y que no veía desde hace años.

La conversación que tuvo Eduardo Fuentes llamó la atención no solo de los clientes en la farmacia, sino que también de quienes atendían, llegando a emocionarlos.

El animador del Buenos Días A Todos reconoció que también se conmovió con la situación, puesto que lo hizo recordar a su madre.

Posteriormente, la mujer realizó su compra y antes de irse se despidió del animador y le agradeció la conversación que habían tenido. Incluso, él le lanzó un “chao mamá“.

El inesperado remate

La historia de Eduardo Fuentes, que estuvo acompañada de música emotiva de fondo, tuvo un inesperado final.

Y es que una vez que la mujer se retiró, el animador se acercó al mesón para que lo atendieran, ya que necesitaba un jarabe, dándose cuenta que el vendedor también se había emocionado con lo ocurrido.

“Me dice: ¿Qué quiere? Un jarabe, y le paso la receta. Ojo, 80 lucas el jarabe. Le digo: ¿80 lucas el jarabe? Sí eso más la receta de su mamá que me dijo que usted me iba a pagar. Mira la vieja me cagó, me cagó la vieja se fue sin pagar”, dijo descolocando a todos en el estudio, incluyendo a María Luisa Godoy.