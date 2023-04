Lo que llevó a Luis Mateucci a tirar la toalla por Daniela Aránguiz y que tendría directa relación con Jorge Valdivia

27 de Abril de 2023

Luis Mateucci decidió dar un paso al costado y confirmó el alejamiento con Daniela Aránguiz.

Luis Mateucci, influencer y modelo, decidió dar un paso al costado en sus intentos por conquistar a Daniela Aránguiz, luego de su mediático quiebre con Jorge Valdivia.

Las primeras alarmas se encendieron hace solo unos días luego de que se comprobara que el argentino y la panelista de Zona de Estrellas ya no se seguían en Instagram.

Ante los rumores, fue el mismo Luis Mateucció quien reconoció que se “cansó” de intentarlo con Daniela Aránguiz, puesto que estaría “esperando” a Jorge Valdivia.

“Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex“, declaró el ex chico reality a LUN.

En esa misma línea, explicó que “siempre fuimos amigos, pero ella sube cosas a su Instagram de su ex esposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titulan La mujer del Mago“.

“Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé”, admitió.

“Nunca pasó nada más”

Luis Mateucci aseguró que “no me simpatiza tener que estar hablando de una persona (Valdivia), darle consejos para que olvide y que vuelva a mirar atrás. El problema es que no da vuelta nunca la página“.

Por lo mismo, el argentino volvió a confirmar su alejamiento de Daniela Aránguiz e incluso reconoció estar molesto con ella.

“Nunca pasó nada más entre nosotros, porque no podés estar con una persona que todo es el mundo al revés. Él anda con otra y Daniela sigue con más de lo mismo“, remató.