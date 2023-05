“Somos más valientes de lo que creemos”: el potente discurso de Shakira al ser distinguida como Mujer del Año

7 de Mayo de 2023

La artista, quien dedicó el premio a su madre, agradeció a las mujeres que la han inspirado y aprovechó de resaltar la fortaleza femenina.

En el marco de la primera edición de la cita ”Mujeres Latinas en la Música” de Billboard, la cantante colombiana Shakira fue reconocida como ”Mujer del Año”, premio que recibió de manos de su compatriota Maluma, y que agradeció a través de un sentido discurso.

”Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido, más que nunca, lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos”, señaló la cantautora.

La colombiana, aunque no aludió directamente a Gerard Piqué, si reflexionó en torno a temas como la infidelidad, tras señalar que ”ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”.

En esa misma línea, la cantante afirmó que “llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de toda mujer, cuando el deseo ese de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”.

Además, la artista colombiana destacó que ”cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, y aprovechó la ocasión para agradecerle a las mujeres que la han inspirado, entre ellas su madre, Nidia Ripoll.

”Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de todas las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie con tu amor sin límites. Para mí, mami, tú has sido mi mujer del año, así que este reconocimiento va para ti”, añadió Shakira.