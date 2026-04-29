Los factores que explican la diferencia en las tasas de desempleo entre hombres y mujeres en el trimestre enero-marzo

Con este resultado se completaron 38 meses seguidos en los que la tasa de desempleo ha sido igual o superior al 8%.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La tasa de desocupación en Chile durante el trimestre enero-marzo de 2026 subió a 8,9%, pero mientras el desempleo entre los hombres alcanzó un 8,1%, entre las mujeres se elevó al 10% durante el mismo periodo, de acuerdo con lo informado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según lo precisado por el organismo, en el trimestre móvil previo, entre diciembre 2025 y febrero 2026, este índice se había situado en 8,3%.

Por otra parte, en la Región Metropolitana la tasa de desocupación se ubicó en 9,6%, tras aumentar desde el 8,8% registrado en la anterior medición.

De acuerdo con lo que detalló el INE, de esta forma se completaron 38 meses seguidos en los que la tasa de desempleo ha sido igual o superior al 8%.

Precisó a la vez que, si bien en doce meses se crearon 45.354 empleos, esta cifra no logró compensar el mayor dinamismo de quienes ingresaron al mercado laboral.

Desempleo femenino

Respecto del aumento al 10% del desempleo femenino, el organismo sostuvo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses. Aquello, debido al incremento de la fuerza laboral por sobre la generación de trabajos.

“Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,2%, influidas únicamente por las inactivas habituales“, detalló el INE.

Precisó a la vez que el índice de desocupación entre las mujeres es el más alto desde marzo-mayo del 2025, cuando alcanzó al 10,1%.

En el caso de los hombres, la tasa se ubicó en 8,1%, sin variación interanual, en línea con una leve contracción tanto de la fuerza de trabajo como del empleo.

A la vez, las personas desocupadas aumentaron 3,3%, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (14,5%), señaló el INE.

El reporte también detalló que la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, con lo que evidenció un aumento de 0,7 pp. en doce meses.