La arremetida de Elizalde contra la ley miscelánea de Kast: “Es la reforma más regresiva desde la dictadura”

La megarreforma del Gobierno -o Ley de Reconstrucción- sigue sumando críticas desde la oposición. Este miércoles, en boca de una de las figuras más emblemáticas de la administración anterior: el exministro del Interior -y antes de ese cargo, extitular de la Segpres- Álvaro Elizalde (PS).

En conversación con radio 13c, el exsecretario de Estado criticó una de las decenas de medidas que propone la también llamada ley miscelánea: la invariabilidad tributaria que, según el Ejecutivo, busca dar certeza jurídica a inversionistas fijando las condiciones impositivas. “Si la apuesta de Quiroz falla, en 25 años no se puede solucionar”, dijo en alusión al titular de Hacienda.

Asimismo, Elizalde advirtió que con plazos como los que fija la megarreforma -que está radicada en el Congreso- “se coarta la soberanía popular. Un futuro gobierno que quiera corregir eventualmente un mal diseño o una mala proyección sobre la base de este proyecto de ley simplemente no lo puede hacer”.

“Va en contra de todo lo que se ha hecho en democracia desde el año 90 en adelante y es la reforma más regresiva desde 1984, cuando estábamos en dictadura”, advirtió.

De igual forma, comparó la postura de la oposición -contraria a la idea de legislar- a la que tendrían si el Gobierno promoviera el proyecto que conmuta penas a criminales de lesa humanidad. “Los parlamentarios, lo votaron en contra, porque no comparten la idea que está contenida en ese proyecto (…) Nosotros no compartimos los supuestos sobre los cuales se construye este proyecto de ley. Creemos que va a ser pernicioso para tener finanzas públicas sanas”, zanjó.