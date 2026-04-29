Todo lo que se sabe sobre el secuestro y la liberación del empresario Jorge Vera Fierro, ocurrida esta madrugada

Tras confirmarse la captura de cuatro implicados en el caso, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ratificó que solicitarán “las penas más duras”.

PANTALLAZO.

Un chileno y tres extranjeros fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) por su vinculación con el secuestro del empresario de 84 años Jorge Vera Fierro, quien fue liberado en horas de la madrugada de este miércoles.

El adulto mayor había sido secuestrado el pasado 21 de abril cerca de su casa en la comuna de San Miguel, cuando el vehículo en el que se trasladaba fue interceptado por delincuentes, quienes se lo llevaron con dirección desconocida.

Posteriormente, los secuestradores se contactaron con la familia de la víctima y exigieron dinero para liberarlo, y en medio de las negociaciones, los familiares de Vera les exigieron a los delincuentes que entregaran pruebas de que permanecía con vida.

La liberación de Jorge Vera

De acuerdo con las primeras informaciones, la liberación de Jorge Vera se produjo alrededor de las 06:00 horas en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

A esa hora, vecinos alertaron a Carabineros sobre el incendio de un vehículo en un sitio eriazo. Cuando los residentes llegaron al lugar, se percataron de la presencia de un hombre, quien se identificó como el empresario secuestrado hace poco más de una semana.

Jorge Vera fue trasladado de inmediato a un recinto asistencial en la misma comuna, donde se lo evaluó y constató lesiones.

Se espera que en el curso de la jornada la víctima acuda a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) antisecuestros de la Policía de Investigaciones para entregar su testimonio sobre lo ocurrido.

Extranjeros y un chileno detenidos por secuestro del empresario

Pese a que ni la familia ni la PDI lo confirman aún, fuentes cercanas a la indagatoria apuntan que se habría producido un pago para lograr la liberación del empresario secuestrado.

Según las mismas fuentes, los antisociales habrían exigido inicialmente el pago de alrededor de $700 millones por el rescate, aunque el monto habría disminuido con el correr de los días.

Durante las negociaciones entre los delincuentes y los familiares de la víctima, los primeros habrían entregado pruebas de vida periódicas.

Tras confirmarse la liberación de Vera Fierro, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, entregaron detalles sobre el operativo que contó con la colaboración clave de la Policía Nacional de Colombia.

Según confirmó el jefe de la PDI, el accionar policial permitió la detención de cuatro implicados en el secuestro del empresario, tres de ellos ciudadanos extranjeros y un chileno.

Confirmó que los sujetos fueron arrestados mientras el empresario aún estaba retenido, por lo que “no se podían manifestar, no se podían expresar. Era un secuestro en desarrollo. Era delicado comunicar (los arrestos) en ese momento. Si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan: prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando“.

“La colaboración internacional ha sido importantísima en este caso, así que quiero agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia”, indicó Cerna.

En tanto, la ministra de Seguridad manifestó que “quiero ser muy clara, fuerte: nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país, y es momento de que se vayan“.

“Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras“, añadió Steinert.

Quién es el empresario que fue secuestrado

Jorge Vera Fierro, de 84 años, es propietario de una reconocida ferretería, pero su actividad no se limita a ese negocio, ya que es dueño de caballos fina sangre.

Además, de acuerdo con lo manifestado por fuentes vinculadas a la investigación, también realizaría labores como prestamista informal.

Indicaron a la vez que el empresario posee ocho propiedades, cuatro vehículos y un patrimonio que superaría los $1.100 millones de pesos.