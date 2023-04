Shakira sacó provecho de sus memes de Barbie y envió nuevas indirectas a Piqué

20 de Abril de 2023

Todo parece indicar que Shakira está lejos de querer parar a la hora enviarle mensajes a su ex pareja.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida simplemente como Shakira, se sumó a la moda de los memes de Barbie, los que nacieron a raíz de la película dirigida por Greta Gerwig que se estrenará durante julio en los cines.

Pero, como ha sido la tónica con sus últimas canciones, la cantante colombiana también aprovechó la oportunidad de enviar varias indirectas a su ex pareja, Gerard Piqué.

Es así como en el primer meme de Barbie que subió, Shakira consignó, nuevamente, que está “orgullosa de ser latinoamericana“. Esto, a raíz de una de las últimas declaraciones del ex Barcelona donde apunbtó contra sus fanáticos latinos.

“Mi ex pareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles. No me importa nada, de verdad, cero, cero. Porque es que no los conozco de nada, son gente que, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí, qué importancia les tienes que dar, es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”; sostuvo en esa oportunidad.

En una segunda publicación, Shakira consignó que “esta Barbie está fuera de tu liga“, lo que muchos podrían linkearlo con la Kings League de Gerard Piqué o con su popular canción con Bizarrap, la que también adjuntó en dicha publicación.