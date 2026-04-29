WWE vuelve a Chile: los precios de las entradas y la fecha confirmada para Santiago

WWE confirmó la fecha de su show en Santiago, cuya venta de entradas iniciará la próxima semana.

La WWE vuelve a Chile después de siete años en el marco de su gira sudamericana 2026, donde las principales figuras del programa Monday Night Raw lucharán en el Movistar Arena de Santiago.

Dentro de las estrellas que visitarán nuestro país, se encuentran Seth Rollins, Becky Lynch, Penta el Zero Miedo y, por supuesto, la chilena Stephanie Vaquer.

El evento más esperado por los fanáticos de la lucha libre se realizará el próximo sábado 12 de septiembre y contará con una preventa exclusiva para clientes Tenpo.

WWE 2026 en Chile: venta de entradas y precios

La preventa iniciará el martes 5 de mayo a las 10:00 horas y para acceder, el cliente debe ingresar los 6 primeros dígitos de su tarjeta Tenpo y luego pagar con la misma tarjeta.

La venta general arrancará el jueves 7 de mayo a las 10:01 horas y ambas modalidades estarán disponibles a través de Puntoticket.

Con respecto a los precios de las entradas, sus valores oscilarán entre los $47 mil y los $235 mil.

VIP Ring Side / Diamante : $235.500

: $235.500 Entrance / Diamante Lateral: $200.175

$200.175 Ringside Reserved / Platinum : $164.850

: $164.850 Main Floor / Golden : $111.863

: $111.863 Platea Baja Norte y Sur : $111.863

: $111.863 Main Floor / Golden Lateral : $100.088

: $100.088 Platea Baja Oriente : $88.313

: $88.313 Platea Baja Poniente : $76.538

: $76.538 Platea Alta Norte y Sur : $64.763

: $64.763 Platea Alta Oriente : $58.875

: $58.875 Platea Oriente Poniente : $52.988

: $52.988 Tribuna : $47.100

: $47.100 Movilidad Reducida: $47.100

Quienes compren a través de la preventa de Tenpo, tendrán un 20% de descuento.