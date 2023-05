Roger Waters suma segunda fecha en Chile: cuándo es y cómo comprar las entradas

11 de Mayo de 2023

Roger Waters, ex integrante de Pink Floyd, volverá a Chile después de cinco años, y dado el éxito de la venta de su presentación del 25 de noviembre, es que se sumó una segunda fecha.

Este nuevo show, parte de su gira mundial This is not a Drill, anunciado tras agotar su primera fecha, se realizará el próximo 26 de noviembre en el Estadio Monumental.

DG Medios detalló que los tickets ya están a la venta en el sistema Ticketmaster.