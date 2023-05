Preventa para Roger Waters en Chile: cómo y dónde obtener una entrada

9 de Mayo de 2023

Roger Waters se presentará el próximo 25 de noviembre en el Estadio Nacional.

A las 11:00 de la mañana de este martes 9 de mayo comenzó la preventa de entradas para el show que el ex Pink Floyd, Roger Waters, ofrecerá el próximo 25 de noviembre en el Estadio Monumental, en el marco de su gira mundial “This Is Not a Drill”.

El inicio corresponde a la preventa exclusiva destinada a aquellas personas que las compren los tickets pagando con Tarjetas Scotiabank, a los clientes Entel o quienes están afiliados a la Caja Los Héroes, y contempla un 20% de descuento.

Dicha preventa se prolongará durante 48 horas o hasta que se agote el stock de 20 mil unidades con rebaja.

Cómo obtener una entrada para el concierto de Roger Waters

Tal como se había anunciado, la única forma de adquirir las entradas para presenciar el espectáculo de Roger Waters en noviembre es a través de la plataforma Ticketmaster.

Una vez que se ingresa a dicho sitio, el usuario debe elegir con cuál beneficio buscará obtener uno de los tickets, ya sea con Tarjetas Scotiabank, como cliente Entel o afiliado a la Caja Los Héroes.

Precios de las entradas de preventa

DG Medios, productora a cargo del espectáculo, ratificó que los precios de las entradas tienen diferencia de un 20% entre la preventa y la venta.

¡Cada vez queda menos! 🤩 Hoy a las 11am comienza la preventa exclusiva para el show de @rogerwaters 🔥



➡️ 20% dcto clientes @entel o pagando con tarjetas @Scotiachile o afiliados Caja Los Héroes

🎟 Tickets disponibles en https://t.co/wZ3UspGPxS pic.twitter.com/kxxnxUMPRC — DG Medios (@dgmedioschile) May 9, 2023

Así, los valores en la preventa van desde los $43.425 a los 313.625 pesos.

Diamante $313.625.

Diamante Lateral $275.025.

VIP Top $255.725.

Rapa Nui $236.425.

VIP Top Lateral $178.525.

VIP Platinum $159.225.

VIP Platinum Lateral $149.575.

Océano $144.750.

Golden $135.100.

Silver $120.625.

Cordillera $86.850.

Cancha General $57.900.

Magallanes Central $48.250.

Magallanes $43.425.

Movilidad reducida y acompañante $43.425.

Venta general

Durante la venta general, en tanto, los precios para el show de Roger Waters variarán entre los $52.425 y los 378.625 pesos.