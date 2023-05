“Como si no pudiera cometer un error”: el descargo de Pailita contra sus críticos

20 de Mayo de 2023

Pailita cuestionó a quienes lo criticaron, luego de haber sido detenido esta semana tras protagonizar un altercado con Carabineros.

Carlos Javier Raín Pailacheo, conocido artísticamente como Pailita, publicó un descargo en redes sociales a raíz de la complicada semana que vivió.

Hace unos días, el cantante urbano fue detenido por Carabineros luego de que, durante una fiscalización por circular en su auto sin patente, se viera involucrado en un altercado con los uniformados.

A raíz de esto, al día siguiente, fue formalizado y quedó con la medida cautelar de arraigo, prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual.

Esta situación derivó en críticas contra Pailita, las cuales abordó en una publicación en su cuenta de Instagram donde también reconoció que cometió un error ante los uniformados.

“No les voy a negar que me da nostalgia a veces leer tantos comentarios malos, de personas juzgándome por lo que me pasó, como si no pudiera cometer un error“, comenzó señalando.

En ese sentido, el artista recalcó que “algunos se olvidan que soy un ser humano cualquiera, igual que ustedes, todos podemos equivocarnos el día de mañana”.

Pailita trata de mejorar

Pailita aseguró que “trato de mejorar siempre cada día y hacer las cosas bien, lamentablemente esta vez me tocó a mí pasar por este tipo de situación, y no estoy orgulloso para nada, porque se que me apoyan muchos niños/as que me ven y me siguen”.

“En las buenas tan todos y en las malas los de verdura (sic). Bendiciones pa’ todos, voy a seguir igual que siempre, yo me debo a ustedes no lo duden nunca, mi luz no la va a apagar nadie, compañero, los amo“, cerró.