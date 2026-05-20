Codelco despide a alto ejecutivo y recurre a Fiscalía tras detectar sobrestimación de 27 mil toneladas en producción de 2025

La investigación centró las responsabilidades en un grupo de altos ejecutivos de la Casa Matriz y las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, determinando el despido de uno de ellos y la amonestación de los otros siete involucrados.

AGENCIA UNO

El directorio de Codelco recibió los resultados del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), luego de recibir una denuncia por eventual irregularidad en el reconocimiento y reporte de producción anual de toneladas métricas de cobre fino (tmf) del ejercicio 2025.

La auditoría determinó la presencia de desviaciones en el reconocimiento de producción, específicamente en 20 mil toneladas contenidas en óxidos de División Chuquicamata y 6.875 toneladas de arsenito de calcio de División Ministro Hales, lo que equivalen al 2% de la producción de Codelco informada para el año.

“La investigación determinó que estos materiales requerían procesamiento posterior, no cumplían cabalmente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, y debieron mantenerse registrados como productos en proceso. De esta manera, identificó incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos”, puntualizó la cuprífera estatal.

Tras estos hallazgos, Codelco precisó no se registraron efectos que hagan modificar los estados financieros auditados de la Corporación al 31 de diciembre de 2025. Ante esta situación, “se generarán notas aclaratorias respecto de la cifra de producción incluida en la memoria, el análisis razonado, la página web de la Corporación y otras comunicaciones oficiales”.

La investigación además centró las responsabilidades en un grupo de altos ejecutivos de la Casa Matriz y las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, determinando el despido de uno de ellos y la amonestación de los otros siete involucrados.

Adicionalmente, Codelco presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue la eventual existencia de hechos que pudieran revestir carácter de delito.

“Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores. El directorio ha instruido a la administración gestionar los mecanismos de recuperación que correspondan conforme con la normativa vigente”, puntualizó en su declaración pública.