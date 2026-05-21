El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, adelantó parte del plan en torno a recintos penitenciarios que realizará el gobierno próximamente, indicando que quieren sobrepasar las 20.000 plazas adicionales.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el secretario de Estado fue consultado si uno de los proyectos de cárcel se realizará en la comuna de Santiago, donde respondió que: “Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas”.

Arrau explicó que existe la intención de “lanzar un plan de infraestructura penitenciaria atómico”, ya que existe un déficit de cerca de 30.000 plazas, y que el plan de gobierno es “sobrepasar 20.000 plazas adicionales” en cárceles.

Al ser consultado si uno de los lugares de construcción será la comuna de Santiago, detalló que “nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar dos cosas. Uno, cárceles que tengan espacio disponible y no tengan grandes complejidades, porque tengo que ser efectivo en esto, yo no puedo estar 20 años esperando un cambio de un plano regulador, ni cosas de ese estilo”.

“Aprovechar recintos penitenciarios que tienen espacio a los lados, que están lejos de las ciudades, y también una ley que existe hace poco, que nos permite un fast track, puedo evitar el estudio de impacto ambiental y tengo un silencio positivo para los permisos sectoriales de 30 o 60 días”, añadió.

En esa línea, se le preguntó que “¿Con todas esas condiciones podrá imaginar que no se construya en Santiago?“, a lo que el ministro Arrau contestó “Exactamente. Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas, donde tengamos menor impacto y vamos a ser efectivos en esto, aumentando las plazas de manera rápida”.

Esto, a pesar de que la administración anterior confirmó que una de las cárceles de alta seguridad se realizaría en la comuna de Santiago. El ministro de Justicia de la época, Luis Cordero, indicó que se buscaría ampliar el recinto Santiago 1. Sin embargo, tras la descripción del ministro Arrau se descarta esa posibilidad.

Junto con ello, el ministro abordó que “también estamos trabajando en este convenio, que nos facilite incorporar construcción industrializada, que sea utilizada en Argentina, en México, en cárceles de alta seguridad, hemos estado mirando esa experiencia, eso lo vamos a dar a conocer prontamente, con los lugares específicos, en fin. Estamos buscando lugares donde podamos avanzar rápido en esto, porque no podemos seguir esperando 20 años”.

La cárcel de alta seguridad comprometida en Santiago

Fue cuando Luis Cordero se desempeñaba como ministro de Justicia que confirmó que ampliarían el recinto penitenciario Santiago 1 debido a que “existe una sobrepoblación muy significativa que ha llevado al Fisco de Chile a pagar más de $21 mil millones en sobreprecio. Lo recomendable en consecuencia es ampliar dicho establecimiento y en esa ampliación desarrollar el establecimiento de máxima seguridad al cual ha hecho referencia el Presidente de la República la semana pasada”.

Añadiendo que las razones para construir el centro penitenciario en ese lugar, se basaban en que ese sector “es una zona que se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario”.

Sin embargo, desde la comuna hubo resistencia a ello, la entonces alcaldesa Irací Hassler, se mostró opositora ante la propuesta del Ejecutivo. A pesar de ello, se siguió adelante, inclusive determinando plazos para la obra.

De acuerdo con la ficha técnica de la nueva licitación de Santiago 1, que elaboró la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el inicio de las obras está proyectado para 2027 y la habilitación, para 2030.

El programa señalaba que la licitación en Mercado Público se adjudicará durante el tercer trimestre de 2026. Eso permitiría hacer entrega de los terrenos a la nueva concesionaria entre octubre y diciembre del próximo año.

Quien se adjudique la licitación, además de la mantención y conservación de las instalaciones que hoy se conocen como Santiago 1 -que tienen capacidad para albergar a 4.000 internos-, también deberá construir 600 nuevas plazas distribuidas en cuatro módulos, tres de alta seguridad (550) y uno de máxima (50).