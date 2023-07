Quién es Sebastián Ramírez, el nuevo integrante que ingresaría a Gran Hermano

12 de Julio de 2023

El nuevo jugador entraría a la casa estudio este jueves a las 22:30.

Durante la noche del martes, la animadora Diana Bolocco confirmó que un nuevo integrante ingresará a la casa de Gran Hermano este jueves. Desde ese momento, los seguidores del reality comenzaron a especular en redes sociales sobre quién podría ser este nuevo participante.

“Misterioso, seguro de sí mismo, extrovertido, directo, y como algunos de ustedes querían: mayor de 30 años”, describió la conductora del programa de Chilevisión.

Además, les mostraron un video a los jugadores de la casa, donde se ve la silueta del nuevo participante, sin que se alcanzara a ver su rostro.

Luego que se conociera la noticia y basándose en las características, los rumores apuntan a que se trataría de Sebastián Ramírez. Un hombre también conocido como Tatán, que se ha ganado su popularidad por participar en realities como Amor a prueba y Resistiré.

Pese a que no está confirmado, parte del público asegura que no podría ser el ex chico reality porque esto iría contra la política de “no famosos” dentro de Gran Hermano.

Adriana Barrientos confirma la identidad del nuevo participante

En el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos confirmó que Sebastián Ramírez es el nuevo participante y aseguró que se encuentra en Argentina desde este lunes.

“Sebastián Ramírez entrará por la Fran Maira. Al parecer ella fue escuchada por la gente del reality y le encontraron el pololo ideal”, afirmó la panelista de farándula.

Por su parte, Cecilia Gutiérrez recordó que Ramírez tiene una relación con la periodista Camila Campos.

“Sebastián termina inmediatamente, apenas firma un contrato. No tiene esos problemas, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la realidad, y este ingreso es solo trabajo”, respondió la Leona.

La modelo afirmó que Tatán llegará a cambiar las relaciones de la casa, donde recordó que “él estuvo conmigo en un reality y les aviso que ese cabro no perdona. Cuando ingresa, procura entrar soltero porque sabe que va por sus capacidades de macho recio, de conquistar mujeres, y es un arma letal. Sebastián no falla”.