VIDEO – “¿Por qué reaccionas así con copete?”: la pelea de Coni y Fran que marcó Gran Hermano

14 de Julio de 2023

La pelea entre Constanza Capelli y Francisca Maira en Gran Hermano ocurrió luego de un conflicto entre la primera y Trinidad Cerda.

La noche del miércoles, Constanza Capelli y Francisca Maira protagonizaron una de las peleas más fuertes en lo que va del encierro de Gran Hermano.

Todo inició cuando la bailarina se molestó con Trinidad, una de sus amigas más cercanas en la casa, luego que le contestara mal y se juntara con las concursantes que hoy la tienen en placa de eliminación.

Coni le comenta esta situación a Jennifer, “Pincoya”, en tema en el patio y a ella se les suma la tripulante de cabina. Esto no impidió que la joven de 27 años, le confesara que sintió que tuvo una “actitud desleal” con ella.

Inicio del conflicto entre Constanza y Francisca

Momentos más tarde, Francisca le dice a Coni: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A qué te refieres con lealtad?”, le consultó luego de escuchar el conflicto que había tenido con Trini.

Rápidamente la bailarina le contestó que no todo tenía que ver con ella y que era algo privado con su amiga.

Sin embargo, la conversación subió de tono cuando la rubia de la casa le mencionó el tema con el alcohol, tal y como lo hizo Ariel semanas atrás.

“¿Por qué siempre reaccionas así con copete? Como que eres muy agresiva”, cuestionó Fran, lo que enfureció a Coni. “¿Qué tiene que ver el copete? Cuando tu amigo Ariel me sacó la huea del copete, son iguales (…) Lávate la boca”, respondió subiendo la voz.

“Es lamentable que siempre te expreses con copete y nunca sin copete”, acusó Maira. Sin embargo, la joven bailarina confirmó que se ha defendido en varias oportunidades sin la necesidad de tener alcohol en su cuerpo.

“Te gusta el conflicto. La hueá del copete es donde quieres hincar, porque tú sabes que me duele. Eres una insensible (…) A mí no me faltas el respeto con lo del alcohol, payasa”, le recriminó Capelli.

“Yo lo paso mal con un conflicto, a diferencia de ti, que estás cagada de la risa cuando una persona lo pasa mal (…) Y mi problema nunca fue con el alcohol, fue con la cocaína”, cerró afectada la bailarina mientras se iba a su dormitorio, cerrando así la pelea más fuerte que se ha registrado en Gran Hermano.

La conversación un día después

Diana Bolocco aprovechó el capítulo del jueves de Gran Hermano, para pedirle a Constanza y a Francisca que hablaran más calmadas sobre lo sucedido.

“Quería aclararle a Coni que lo que dije ayer, quizás ella lo malinterpretó, yo no soy una persona que vaya a faltar el respeto con un trauma, nunca lo voy a usar como burla o mecanismo de defensa para nada (…) te pido mil disculpas, yo nunca quise faltarte al respeto con ese tema“, aseguró la modelo.

Constanza Capelli por su parte reiteró: “Es un tema delicado y si alguien me falta el respeto así yo me voy a defender”.

Pese a que Diana intentó que ambas se disculparan, Coni aseguró que “ahora no me siento así, porque sería falso, sería quizás para que la gente no me vote, que no es mi fin, cuando pida disculpas van a ser sinceras y no porque haya una cámara (…) no siento que ella me tenga que pedir disculpas porque no las necesito”.

¿Quién se salvó de la placa de eliminación?

Como es de costumbre, este jueves el líder de la semana salvó a un jugador. En este caso fue el turno de Francisco, quien tuvo que elegir a uno de los cinco participantes que estaban en la placa de eliminación de Gran Hermano.

Francisco fue descartando uno a uno, y finalmente eligió a Constanza para que continuara una semana más en la casa.

Por esta razón Maite, Rubén, Francisca y Trinidad continúan en peligro de ser eliminados este domingo.