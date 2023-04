De Francia al Centro de Justicia: la travesía de José Antonio Neme para declarar por querella de Cathy Barriga

19 de Abril de 2023

A la salida del tribunal, José Antonio Neme reconoció que "ni si quiera sé por qué estoy acá".

José Antonio Neme, periodista y conductor de Mucho Gusto, llegó este miércoles a primera hora de la mañana desde un vuelo proveniente de Francia, donde se encontraba disfrutando sus vacaciones, las que se vieron interrumpidas.

Esto, luego de que el lunes se despachara una orden de detención en su contra, junto con Diana Bolocco y Roberto Saa, por no haberse presentado a declarar en calidad de testigo por la querella que presentó Cathy Barriga contra Paulina de Allende-Salazar por un reportaje emitido en 2021.

Durante esa jornada, José Antonio Neme reconoció no haber sido notificado de esta diligencia y que aunque hubiera recibido el aviso, “tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día, tenía unos compromisos ahí hace muchos meses. Entonces tendría que haber reagendado mi declaración”, declaró a La Hora.

“Yo ya me contacte con mi abogado, le mandé los antecedentes de mi viaje y, bueno, voy acatar lo que la justifica decida no más“, agregó.

Durante este martes, en la segunda jornada del juicio oral, se informó que sería este miércoles que José Antonio Neme arribaría a Chile y que su declaración la entregaría mañana jueves.

El llamado al orden

Finalmente, José Antonio Neme llegó a tierras nacionales a primera hora de esta jornada e inmediatamente se dirigió hasta el Centro de Justicia.

Una vez que Diana Bolocco y Roberto Saa declararon, fue el turno del conductor de Mucho Gusto, quien ingresó a la sala con una mascarilla por tener sospecha de un contagio de COVID-19.

Sin embargo, también protagonizó un tenso momento, puesto que recibió un llamado al orden por parte del juez ante una particular frase que lanzó: “Esto es como en Hollywood“, dijo, según lo publicado por Me Late, lo que no cayó bien al magistrado.

A la salida del tribunal, declaró a La Hora que “no sé ni siquiera por qué estoy aquí. No sé nada. Yo vine porque me dijeron del canal, desde el departamento jurídico, que tenía que cumplir con la ley. Pero no sé por qué estoy acá, qué se está investigando, no tengo idea de nada“.

“No sé porque soy testigo, testigo de qué cosa, si ella me hubiera explicado que pasó esto en tal capítulo, que la señorita tanto. Yo hubiera podido hacer ejercicio de memoria, pero me bajé de un avión hace 50 minutos, después de un mes de no haber estado en el país“, agregó.