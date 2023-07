La vida y carrera de Cecilia, La Incomparable: del “beso de taquito” a la serie basada en su vida que no alcanzó a ver

25 de Julio de 2023

La cantante nacida en Tomé fue figura consular de La Nueva Ola y se transformó en un referente para varias generaciones de artistas.

Ídola, referente y figura a seguir por varias generaciones de artistas, Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levi, más conocida como Cecilia, La Incomparable, falleció a los 79 años, dejando una dilatada trayectoria musical que quedó en la memoria de los chilenos.

Figura consular de La Nueva Ola, la artista comenzó su carrera musical a fines de los años 50, cuando todavía era una adolescente en su Tomé natal.

Integró primero el cuarteto Los de Tomé y luego se lanzó como solista. En 1962, el año del mundial de fútbol en Chile, Cecilia grabó sus primeros sencillos. El tema “Baño de Mar a Medianoche”, editado en 1964, fue uno de sus primeros éxitos a nivel nacional.

Su potente voz y su desplante en el escenario la transformaron muy luego en una de las estrellas de La Nueva Ola que recién surgía en Chile. De esos años algunos de sus temas más populares fueron “Tango de las Rosas” y “Dilo Calladito“.

En 1965 ganó, con polémica de por medio, el Festival de la Canción de Viña del Mar. Aquello, tras realizar el entonces cuestionado “beso de taquito”, pese a que la organización le pidió que no lo hiciera.

Cecilia, La Incomparable fue la primera artista que ganó Viña y que se presentó, además, en el festival de Benidorm, en España.

Sin embargo, una afección en su voz le impidió consolidarse en el mercado musical hispano, por lo que regresó a Chile.

¿Cecilia presa por comunista?

En la segunda mitad de la década del 60, el fenómeno de La Nueva Ola comenzó a decaer, por lo que la artista buscó otras vetas y grabó sus propias versiones de temas como “Gracias a la Vida” de Violeta Parra, y “Plegaria a un Labrador” de Víctor Jara.

Sobre esto último, la intérprete también será recordada por su amistad, precisamente, con Violeta Parra. “Fuimos muy grandes en grabación y actuación. Siempre conversábamos”, dijo el año 2022, durante una entrevista en el matinal Buenos Días A Todos.

En la instancia, aseguró que Parra le dijo que “me tenía tres canciones. Me dejó un bosquejo donde actuaba en Las Condes y ahí… pasó esa desgracia”, en alusión a la muerte de la cantautora en 1967.

“Desgraciadamente yo no pude llegar a su despedida. Las tres canciones se las llevó ella. Todo esto me ayudó a grabar una versión de Gracias a la Vida”, aseveró.

Tras el golpe de Estado de 1973 y con el toque de queda, la bohemia desapareció en Chile, pero ella continuó presentándose, llegando a convertirse en una figura de culto.

La década de los 80, en tanto, marcó el resurgir de Cecilia, La Incomparable para las nuevas generaciones. Pero también, en esos años, vivió uno de sus momentos más duros.

En 1987, la artista estuvo 28 días en la cárcel acusada de estafa, pero ella asegura que fue por haber sido tildada de comunista.

“Estuve presa 28 días por haber grabado el tema ‘Gracias a la Vida’. Creyeron que era comunista”, aseguró años más tarde en una entrevista.

En los 90, con el regreso de la democracia, Cecilia, La Incomparable volvió a los estudios y sacó dos discos recopilatorios en formato CD, logrando vender más de 100 mil unidades.

Su legado en la música se acrecentó con la obra “Cecilia, una reina, un mito” y con “Cecilia, la vida en llamas”, la biografía no autorizada publicada en 2002 por Cristóbal Peña, también ayudó a recordar su figura y talento a las generaciones recientes.

Una historia incomparable

Con el paso de los años se fueron haciendo cada vez más esporádicas sus presentaciones en público.

En 2016, Cecilia, La Incomparable recibió el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, ya completamente alejada de los escenarios.

“Me hace falta esa calidez del aplauso que siempre he sentido en toda mi carrera artística. Me hace falta ahora, hoy en día”, le confesó la artista a Pancho Saavedra en septiembre pasado en el programa Te Paso a Buscar.

Pero el público, y sobre todo los artistas chilenos, no se habían olvidado de ella. Una muestra de ello fue la obra basada en su vida llamada Una Historia Incomparable.

En las últimas semanas, había anunciado a través de redes sociales un trabajo junto a Mon Laferte, declarada seguidora de su música. Dicho tema formaría parte de la banda musical de Bravura Plateada, una serie basada en su vida.

“Amores míos, estoy tan feliz, pronto les contaré una gran sorpresa“, publicó la artista el 14 de junio en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Cecilia, La Incomparable no pudo llegar a ver esa serie, debido a que tras dos semanas internada por una enfermedad pulmonar, falleció la noche de este lunes a los 79 años.